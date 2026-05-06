В последние годы путешественники ищут малоизвестные направления, которые еще не заполонили толпы туристов с телефонами. Ссылаясь на Lonely Planet, мы решили рассказать о малоизвестной Перудже в центре Италии.

Читайте также Не Пхукет или Бангкок: этот дешевый город в Азии переживает туристический бум

Что известно о городе Перуджа в Италии?

Перуджа расположена в 140 километрах к северу от Рима. Этот город имеет очень древнюю историю, ведь его основали племена этруски еще в 6 веке до нашей эры. После того как Рим завоевал город, он сохранил свое стратегическое значение благодаря расположению на холмах. В средневековье Перуджа даже восставала против Ватикана, но Папа Павел III жестоко подавил бунт и приказал выстроить крепость Рокка Паолина над старым городом, из-за чего древние кварталы были разрушены.

Сейчас Перуджа – это узкие улочки, арки и виды на зеленые холмы. Поскольку город стоит на высоте, туристам придется много подниматься и спускаться – удобная обувь обязательна. Перуджа менее туристическая, а потому здесь чувствуется совсем другая атмосфера чем в Риме или Неаполе.

Интересно, что Перуджа популярный город среди любителей музыки со всего мира. Дело в том, что здесь еще с 1973 года ежегодно проходит джазовый фестиваль Umbria Jazz, который длится 10 дней.

Город Перуджа в Италии / Фото Depositphotos

Что увидеть и что сделать туристам в Перудже?

Прогуляться по историческому центру города.

Перуджа – это родина итальянских конфет Baci Perugina. Любителям шоколада стоит посетить интерактивный музей Casa del Cioccolato Perugina, чтобы узнать историю создания сладостей и продегустировать их.

Посетить соседний город Дерута, который является одним из крупнейших центров керамики в мире, и поселок Соломео, в котором делают кашемир и изделия из него.



Конфеты Baci Perugina, которые создали в Перудже / Фото Клаудии Гори для Lonely Planet

Как добраться до Перуджи?

А теперь поговорим о самом приятном – путешествие в Перуджу подойдет для бюджетных туристов. По данным kiwi.com, долететь сюда из польского Кракова в мае можно всего за 2 тысячи гривен в две стороны. Это даже дешевле, чем поехать первым классом Интерсити из Львова в Киев и обратно.



Стоимость билетов в Перуджу и обратно в Краков / Скриншот с kiwi.com

Перуджа – это тот город, где архитектура остановилась во времени. В тихом переулке здесь может показаться, что вы в средневековье, а из-за угла сейчас выглянет рыцарь в доспехах. Однако вечером, когда центр города заполняют студенты, приходит понимание, что Перуджа – современный город.

Что еще интересного увидеть в Италии?

Еще один малоизвестный город, который к тому же лежит на берегу Адриатического моря, это – Бари. Сюда также можно долететь за копейки, правда – из Будапешта. Бари является популярным местом для отдыха среди итальянцев, а вот туристы сюда почти не едут.

Ранее мы также рассказывали, куда можно поехать из Рима на один день, чтобы увидеть совсем другие пейзажи. Часто в эти путешествия ездят именно местные, которые на выходных хотят убежать от шума города и побыть на природе.