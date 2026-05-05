Бутан, который десятилетиями оставался одним из самых закрытых и наименее доступных туристических направлений мира, постепенно готовится к изменениям. Страна, известная своей политикой "высокой стоимости и низкого потока туристов", строит новую инфраструктуру, которая может полностью изменить способ путешествий в Гималайское королевство, рассказывает BBC.

Почему Бутан считался одним из самых закрытых туристических направлений?

В течение большей части своей истории Бутан был почти изолированным от внешнего мира. Только в 1974 году страна начала официально принимать туристов, и даже тогда их количество жестко контролировали. Государство внедрило уникальную модель туризма "высокая стоимость, низкий объем", чтобы защитить культуру, традиции и природу от массового наплыва путешественников. Туристы не могли путешествовать самостоятельно: обязательными были лицензированные туроператоры, гиды и фиксированные пакеты услуг.

Сколько стоила поездка в Бутан раньше и что изменилось?

До пандемии путешественники должны были платить ежедневный пакет в размере примерно 200 – 250 долларов США. В эту сумму входили проживание, питание, транспорт, гид и государственный сбор за устойчивое развитие. После 2022 года систему частично изменили: теперь введен ежедневный сбор около 100 долларов, а другие расходы туристы могут планировать более гибко. В то же время страна продолжает контролировать туристический поток и не планирует массового открытия.

Почему новый аэропорт в Гелепхе стал настолько важным?

Наибольшие изменения связаны со строительством международного аэропорта в городе Гелепху, который планируют открыть в 2029 году. Он также одержал победу на Всемирном архитектурном фестивале 2025 года. Локация должна стать новыми воздушными воротами страны и значительно упростить доступ к южному региону Бутана.

По замыслу, аэропорт сможет обслуживать более сотни рейсов в день, что является значительным шагом вперед для страны, которая ранее имела только один международный аэропорт в Паро.

Чем особенный новый регион Гелепху?

Гелепху расположен на юге Бутана, вблизи границы с Индией. Это существенно отличается от горных районов страны: вместо высоких Гималаев здесь тропические леса, реки, пальмовые рощи и богатая дикая природа. Регион считается одним из наименее освоенных, но наиболее биоразнообразных в стране. Здесь обитают тигры, слоны, носороги, облачные леопарды и десятки редких видов птиц.

Что планируют построить в Гелепхе?

Рядом с аэропортом создается новый город – Гелепху Майндиснесс Сити (GMC). Его концепция сочетает экономическое развитие, экотуризм и духовность. В городе планируют построить: жилые кварталы для около миллиона человек, бизнес-инфраструктуру для международных компаний, буддийские центры, монастыри и медитационные пространства, культурные и художественные районы.

Какие новые возможности появятся для туристов?

Южный Бутан открывает другой формат путешествий. Здесь планируют развивать экотуризм вместо классических горных маршрутов. Среди будущих активностей: сафари в национальных парках, наблюдение за дикими животными, речной рафтинг, пешеходные маршруты через тропические леса, экологические лагеря и проживание в семьях, новые духовные маршруты, связанные с буддийской культурой.

Останется ли Бутан эксклюзивным направлением?

Несмотря на масштабные изменения, власти страны отмечают, что Бутан не планирует становиться массовым туристическим направлением. Наоборот, страна хочет совместить развитие инфраструктуры с контролируемым туризмом. Идея заключается в том, чтобы привлекать туристов, но не терять уникальность, экологическое равновесие и культурную идентичность.

