Одним из таких направлений является Черногория, пишет The Mirror. Она расположена между Хорватией и Албанией, омывается Адриатическим морем и поражает туристов горами, каньонами и живописным побережьем.

Черногорию часто сравнивают с Хорватией, однако она достаточно доступна в цене и не насчитывает такого значительного количества туристов.

Чем особенна Черногория?

Одним из лучших мест для отдыха является Будва. Туристов здесь привлекают длинные песчаные пляжи, прозрачная бирюзовая вода и активная ночная жизнь. Особого шарма добавляет старый город с узкими улочками и исторической атмосферой.

Столица Подгорица предлагает туристам прогуляться по городу и увидеть немало зеленых зон, интересную архитектуру и культуру уютных кафе, где можно приятно провести время.

Еще одним красивым городом считается Тиват. Его часто ассоциируют с роскошью, поскольку яхтенная пристань напоминает атмосферу Монако. Здесь можно увидеть дорогие яхты, стильные бутики и рестораны с видом на горы. В этой локации все выглядит как с открытки.

Но несмотря на впечатляющие пейзажи и атмосферу, Черногория остается значительно доступнее популярных западноевропейских курортов. Пиво здесь стоит 120 гривен, а поездка автобусом обойдется в 300 гривен. За блюдо в ресторане придется выложить примерно 600 гривен.

Что важно, даже в высокий сезон здесь можно найти доступное жилье – от апартаментов у моря до горных шале.

Как пишет Lonely Planet, пляжный сезон в Черногории начинается в начале лета и длится до середины сентября. В мае Адриатическое море может быть прохладным, поэтому отпуск лучше планировать с июня. Пик сезона – июль и август. Правда, в этот период в стране очень жарко – столбики термометров поднимаются до +32 градусов и выше.

