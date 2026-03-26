На Большом острове на Гавайях есть пляж, на котором вы точно не захотите побывать. Экологическая образовательная организация Environmental Literacy Council назвала пляж Камило самым грязным в мире.

Что известно о самом грязном в мире пляже?

Пляж Камило, или, как его еще называют "Пластиковый пляж", страдает из-за накопления мусора со всего мира, который на берег приносят океанские течения. Дело в том, что он расположен рядом с Большим тихоокеанским мусорным пятном – водоворотом мусора в северной части Тихого океана, площадь которого превышает площадь Украины минимум на 20%. Из-за высокого давления воды, мусор здесь задерживается, а океанические течения относят его на пляж Камило.

Где расположен самый грязный пляж мира: карта

90% мусора на побережье Камило – это пластик. Здесь валяются зубные щетки, бутылки, телевизоры, пластиковая посуда и тому подобное. Некоторый мусор имеет десятки лет. Как пишет The Guardian, волонтеры нашли на берегу банку из-под лосьона 1950-х годов.

Мусор бесконтрольно накапливался на пляже десятки лет, а впервые его начали очищать только в 2003 году. Тогда активистам удалось удалить с Камило 50 тонн мусора. Сейчас мусор на пляже периодически забирают, но новый пластик продолжает выносить на берег. По подсчетам, на пляж Камило каждый год попадает 15 – 20 тонн мусора.

Из-за этого очень страдают животные и природа. Рыбы не отличают пластик от водорослей, поэтому начинают потреблять его с первых дней жизни. А потом этих маленьких рыб съедают большие, и пластик отравляет всех.

Пляж на Гавайях страдает от тонн мусора со всего мира: видео

Местные власти пытаются бороться с загрязнением и новым производством пластика. В магазинах запретили полиэтиленовые пакеты и пластиковые контейнеры для продуктов, но ситуация от этого лучше не становится.

