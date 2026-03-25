Тысячи таких рейсов ежедневно приземляются без инцидентов, однако для пилотов они требуют особой внимательности, пишет Mirror. Причиной являются короткие или неудобные взлетно-посадочные полосы, а еще резкие изменения погоды или сложный рельеф местности.

Чтобы гарантировать безопасность пассажиров, пилоты проходят специальную подготовку перед полетами в подобные аэропорты. Она включает теоретические занятия, тренировки на симуляторах и практические полеты.

Но даже несмотря на это, в Европе действуют высокие стандарты авиационной безопасности, за которыми следит Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза. Большинство аэропортов относится к категории А, что предусматривает стандартный уровень подготовки для пилотов.

Какие аэропорты самые опасные?

Аэропорт Инсбрука, Австрия

Туристы летят в Инсбрук, чтобы полюбоваться потрясающими Австрийскими Альпами, однако горы создают трудности для пилотов. Только капитанам разрешено сажать самолеты в этом аэропорту, который расположен глубоко в долине.

Здесь предполагается не только сложный маневр посадки в долине, но и ветер. Оказывается, что существует даже ограниченная вероятность неудачного повторения посадки из-за гор, окружающих аэропорт.

Международный аэропорт Гибралтара, Гибралтар

Схема расположения аэропорта в Гибралтаре довольно необычная, поскольку аэропорт пересекает главная дорога. Движение транспорта останавливается примерно 15 раз в день, чтобы позволить самолетам приземляться и взлетать.

Однако пилоты имеют проблемы из-за аномального ветра из-за известной Гибралтарской скалы и турбулентности. Пилоты могут даже отклоняться от маршрута, а некоторые рейсы даже прекращают попытки посадки в плохую погоду.

Аэропорт Криштиану Роналду, Мадейра

Взлетно-посадочная полоса Мадейры может выглядеть довольно опасно, а все из-за того – что это фактически мост у воды. Чтобы приземлиться на этом острове пилотам необходима специальная подготовка.

В 1977 году на Мадейре произошла смертельная авария, когда 131 человек из 164 на борту – погиб. Авиакатастрофа произошла из-за того, что самолет упал на конец взлетно-посадочной полосы. Это печальное событие привело к строительству моста для расширения взлетно-посадочной полосы.

Аэропорт Куршевель, Франция

Аэропорт во Французских Альпах часто считается одним из самых опасных в мире. Дело в том, что он имеет самую короткую взлетно-посадочную полосу в мире и самую высокую взлетно-посадочную полосу с асфальтированным покрытием в Европе.

Расположен аэропорт на высоте 2008 метров над уровнем морем, а взлетно-посадочная полоса имеет длину всего 537 метров. В нем разрешено приземляться только небольшим самолетам и вертолетам.

Эта локация сложная еще и тем, что не имеет систем освещения, а осенью и зимой эта местность страдает от экстремальных погодных условий.

