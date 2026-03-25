Швеция остается одним из самых популярных направлений в Скандинавии. Страна сочетает традиции, комфорт и уникальный стиль жизни, который ежегодно привлекает миллионы туристов, рассказывает Adventures.com.
10 причин посетить Швецию: чем страна привлекает туристов?
- Природа, доступна каждому
В Швеции действует принцип Allemansrаtten – право свободно передвигаться по природе. Туристы могут гулять, путешествовать и даже разбивать палатки почти в любом месте, если соблюдают правила.
- Дикая природа и животные
Леса Швеции – дом для лосей, волков и рысей. Больше всего шансов увидеть их – на рассвете или закате солнца.
Леса Швеции / фото Air Pollution / C;imate Secretariat
- Праздник середины лета
Мидсаммер – один из главных праздников в стране. Шведы выезжают за город, танцуют, едят традиционные блюда и отмечают самые длинные дни года.
- Северное сияние
В северных регионах можно увидеть Северное сияние – природное световое шоу, которое лучше всего наблюдать с осени до весны.
Северное сияние в Швеции / фото Canva
- Атмосферное Рождество
Зимой страна превращается в сказку: ярмарки, глинтвейн и праздничные традиции создают особую атмосферу.
- Стокгольм – сердце страны
Столица расположена на 14 островах и сочетает историческую архитектуру с современным дизайном, музеями и уютными кофейнями.
- Культура сауны
Сауны – важная часть жизни шведов. Их можно найти повсюду: от спортзалов до домиков в лесу.
- Фика – больше, чем кофе
Традиция fika – это ежедневный перерыв на кофе с десертами, которая для шведов является способом общения и отдыха.
- Национальная кухня
Кроме известных фрикаделек, стоит попробовать сэндвич-торт smоrgаstаrta, булочки с корицей и сельдь в различных вариациях.
- Культурное наследие
В Швеции есть сотни музеев. Среди самых известных – Скансен, первый в мире музей под открытым небом, где можно увидеть, как жили шведы в прошлом.
Интересно: Национальная сборная Украины по футболу 26 марта проведет матч против сборной Швеции по футболу в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2026. Поединок состоится на стадионе Estadio Ciudad de Valencia, а старт игры запланирован на 21:45 по киевскому времени, пишет uaf.ua.
Какие интересные локации Швеции стоит увидеть туристам?
Знали ли вы, что в Швеции можно увидеть красивое цветение сакуры? В конце апреля в Швеции есть даже официальный день цветения сакур. Здесь эти розовые цветы растут в парке и вдоль центральной площади, добавляя мрачному городу радости и красок.