От старинных европейских парков до мегаполисов Азии и Америки – в этой подборке со ссылкой на Lonely Planet рассказываем о самых красивых местах, где весна начинается с розового цвета и становится настоящим событием, ради которого стоит планировать путешествие.

Куда поехать, чтобы посмотреть на цвет сакуры?

Киото, Япония. В Японии празднуют цветение сакуры еще с 8 века, а называется этот процесс "ханами", что в переводе означает "наблюдение за цветами". Люди собираются под цветущими деревьями и устраивают пикники и семейные посиделки. Самыми популярными местами для ханами является парк Маруяма в Киото и гора Йосино, с которой открываются невероятные виды.

В Киото деревья начинают цвести с 25 марта. Чтобы дольше полюбоваться розовым цветом, можно поехать в Саппоро, где сезон длится до 30 апреля.

Цветение сакуры в Киото / Фото Depositphotos

Вашингтон, США. Столица США ежегодно превращается в розовую сказку после того как в 1912 году мэр Токио подарил городу 3 тысячи сакур как символ дружбы между Японией и США. В период цветения в городе проходят вечеринки и представления. Национальный фестиваль цветения сакур длится в период с 20 марта по 3 апреля. Лучше всего приходить рано утром или вечером, чтобы избежать толп.

Стокгольм, Швеция. В конце апреля в Швеции есть даже официальный день цветения сакур. Здесь эти розовые цветы растут в парке и вдоль центральной площади, добавляя мрачному городу радости и красок.

Сакуры в Стокгольме / Фото Depositphotos

Париж, Франция. Во французской столице есть немало мест, где можно полюбоваться розовым цветом:

в садах Трокадеро возле Эйфелевой башни,

в саду Тюильри,

в ботаническом саду,

вдоль Променад Планте.

Лепестки сакур распускаются в начале – в середине апреля.

Сакура на фоне Эйфелевой башни / Фото Depositphotos

Ванкувер, Канада. По всему Ванкуверу ежегодно цветет около 43 тысяч сакур. В сезон цветения происходят много интересных мероприятий в разных локациях города – Фестиваль цветения сакуры, "Большой пикник", "Дни сакуры" и тому подобное. Для горожан и гостей города даже создали специальный сайт "Цветение сейчас", в котором предоставляют актуальные обновления по цветущим деревьям. В обновлении за 8 февраля рассказали, что некоторые сорта деревьев зацвели уже 24 января.

Цветение сакур в Ванкувере / Фото Depositphotos

Когда в Ужгороде будет цвести сакура?

Ежегодно в середине апреля Ужгород становится самым популярным городом в Украине – люди из разных уголков страны приезжают на выходные, чтобы полюбоваться сакурами. Уже в середине марта всех беспокоит только один вопрос – когда в Ужгороде зацветут сакуры?

Обычно пик цветения приходится на 15 – 25 апреля. Например, в прошлом году деревья зацвели 17 апреля. Если погода очень теплая, то цветы могут появиться раньше – в начале месяца.