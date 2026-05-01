Перу – это невероятно красивая страна с райскими дикими пляжами, джунглями Амазонии и красивой архитектурой в городах. Издание Travel Off Path рассказало о 4 направлениях в Перу, которые сейчас больше всего посещают туристы.

Читайте также В Италии есть красивый малоизвестный курорт, куда можно долететь всего за тысячу гривен

Куда туристы едут в Перу?

Пуно

На границе Перу и Боливии разместилось живописное озеро Титикака. Это озеро расположено на высоте 3800 метров над уровнем моря в Андах и является самым большим пресноводным озером Южной Америки. Лучшим городом, чтобы увидеть это чудо природы, является Пуно. Именно отсюда туристы могут увидеть плавучие острова, исследовать андскую культуру и посетить соседние древние памятники.

Как пишет Википедия, существует легенда, что именно в озере Титикака родилась цивилизация инков. До сих пор некоторые местные верят, что именно в глубинах Титикаки скрыты секреты Вселенной.

Вид на Пуно / Фото Bruno Locatelli

Тумбес

Тумбес – это настоящая скрытая жемчужина Перу с невероятно красивым побережьем. Благодаря бирюзовой воде, белоснежному песку и пальмам пляжи здесь напоминают Карибы. Тумбес идеально подходит для отдыха на дикой природе – здесь есть река, мангровые заросли, тропические пляжи.

Пляж в Тумбесе: смотрите видео

Такна

На первый взгляд, Такна – это обычный, ничем не особенный город, однако он стремительно набирает популярность. Такна расположена на границе с Чили, поэтому среди посетителей есть много чилийцев, которые приходят или приезжают сюда на день.

С Такны можно отправиться в район Valle Viejo Miculla, где туристов ждут суровые пейзажи, винодельческие и термальные источники.

Лима

Столица Перу Лима является стартовой точкой для исследования страны. Как пишет Lonely Planet, здесь обязательно надо:

прогуляться по набережной Малекон;

посетить древнюю пирамиду Huaca Pucllana, которая является даже старше Мачу-Пикчу;

вволю наесться в местных ресторанах, ведь Лима является одним из лучших кулинарных направлений мира;

попробовать перуанский крафтовый шоколад в музее какао-продуктов El Cacaotal;

прогуляться по оливковым рощам Bosque El Olivar и тому подобное.



Huaca Pucllana в Перу / Фото Depositphotos

Почему Перу привлекает туристов?

Как пишет Peru Travel, Перу – это страна с 10-тысячелетней историей. Здесь почти в каждом городе можно найти удивительные остатки прошлого, о которых большинство туристов даже никогда не слышали. Перу имеет огромное культурное богатство, вкусную гастрономию, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и невероятную разнообразную природу.

Здесь есть побережье, высокогорья и джунгли, которые придают Перу большое разнообразие ландшафтов. Это делает поездку в эту страну насыщенной различными впечатлениями.

Какой еще удивительный город надо увидеть в Перу?

Ранее мы писали о еще одном городе в Перу, который уже прозвали настоящей звездой среди туристов. Речь идет о городе Арекипа, который расположен в долине между вулканов. Здесь поражают не только вулканические пейзажи, но и сама архитектура города.

Арекипа – это колониальная жемчужина с белоснежными домами, которые красиво дополняют пейзажи вокруг. Здесь есть роскошные храмы, каньоны и спокойная атмосфера. Арекипа идеально подходит для туристов, которые ищут небанальные локации.