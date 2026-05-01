Перу – це неймовірно красива країна з райськими дикими пляжами, джунглями Амазонії та красивою архітектурою у містах. Видання Travel Off Path розповіло про 4 напрямки у Перу, які зараз найбільше відвідують туристи.

Куди туристи їдуть у Перу?

Пуно

На кордоні Перу та Болівії розмістилося мальовниче озеро Тітікака. Це озеро розташоване на висоті 3800 метрів над рівнем моря в Андах і є найбільшим прісноводним озером Південної Америки. Найкращим містом, щоб побачити це диво природи, є Пуно. Саме звідси туристи можуть побачити плавучі острови, дослідити андську культуру та відвідати сусідні стародавні пам'ятки.

Як пише Вікіпедія, існує легенда, що саме в озері Тітікака народилася цивілізація інків. Досі деякі місцеві вірять, що саме в глибинах Тітікаки приховані секрети Всесвіту.

Вид на Пуно / Фото Bruno Locatelli

Тумбес

Тумбес – це справжня прихована перлина Перу з неймовірно красим узбережжям. Завдяки бірюзовій воді, білосніжному піску та пальмам пляжі тут нагадують Кариби. Тумбес ідеально підходить для відпочинку на дикій природі – тут є річка, мангрові зарості, тропічні пляжі.

Такна

На перший погляд, Такна – це звичайне, нічим не особливе місто, однак воно стрімко набирає популярності. Такна розташована на кордоні з Чилі, тож серед відвідувачів є багато чилійців, які приходять або приїжджають сюди на день.

З Такни можна вирушити у район Valle Viejo Miculla, де на туристів чекають суворі пейзажі, виноробні та термальні джерела.

Ліма

Столиця Перу Ліма є стартовою точкою для дослідження країни. Як пише Lonely Planet, тут обов'язково треба:

прогулятися набережною Малекон;

відвідати стародавню піраміду Huaca Pucllana, яка є навіть старішою за Мачу-Пікчу;

досхочу наїстися у місцевих ресторанах, адже Ліма є одним з найкращих кулінарних напрямків світу;

скуштувати перуанський крафтовий шоколад на у музеї какао-продуктів El Cacaotal;

прогулятися оливковими гаями Bosque El Olivar тощо.



Huaca Pucllana у Перу / Фото Depositphotos

Чому Перу приваблює туристів?

Як пише Peru Travel, Перу – це країна з 10-тисячолітньою історією. Тут майже в кожному місті можна знайти дивовижні залишки минулого, про які більшість туристів навіть ніколи не чули. Перу має величезне культурне багатство, смачну гастрономію, об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та неймовірну різноманітну природу.

Тут є узбережжя, високогір'я та джунглі, які надають Перу великого різноманіття ландшафтів. Це робить поїзду у цю країну насиченою різними враженнями.

Яке ще дивовижне місто треба побачити у Перу?

Раніше ми писали про ще одне місто в Перу, яке вже прозвали справжньою зіркою серед туристів. Мовиться про місто Арекіпа, яке розташоване у долині поміж вулканів. Тут вражають не тільки вулканічні краєвиди, а й сама архітектура міста.

Арекіпа – це колоніальна перлина з білосніжними будинками, які красиво доповнюють краєвиди довкола. Тут є розкішні храми, каньйони та спокійна атмосфера. Арекіпа ідеально підходить для туристів, які шукають небанальні локації.