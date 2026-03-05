Йдеться про Арекіпу – колоніальну перлину біля підніжжя вулканів, де білосніжні фасади світяться на сонці, а краєвиди нагадують декорації до фільму. Про це пише Travel off path.

Чому туристам варто відвідати Арекіпу?

Арекіпа є другим за розміром містом у Перу, але вона не входить до популярного 10-денного туру по Перу з центром в Андах. Туристи здебільшого хочуть побачити узбережжя Ліми, колоніальний шарм Куско і, звичайно, доколумбове місто інків Мачу-Пікчу. При цьому Арекіпу, яка розташована на півдні країни, ще донедавна більшість іноземців оминали увагою.

Однак зараз це місто стрімко набирає популярності. Його головною родзинкою є розташування, адже місто лежить в долині, оточеній вулканами. Найвідоміші з них – Ель-Місті, Пічу-Пічу та Чачані.

Арекіпу називають "Білим містом", і не лише через вулканічний камінь, з якого зведений її історичний центр. Тут поєднуються андійська автентичність, іспанська архітектура, смачна кухня та близькість до одного з найглибших каньйонів світу. Але головне – це атмосфера: спокійніша, менш туристична і водночас глибша, ніж у розкручених напрямках.

Арекіпа з висоти пташиного польоту / Фото Depositphotos

Що подивитися у місті Арекіпа?

Пласа-де-Армас. Це центральна площа та серце Арекіпи. Тут можна помилуватися вишуканими кам'яними будівлями 16 століття, купити закуски у привітних продавців та поспостерігати за місцевими мешканцями.

Кафедральний собор. Він розташований на площі Пласа-де-Армас і є головним символом міста. Його спорудили у 1600-х роках, але після того кілька разів перебудовували, тож сьогодні собор поєднує елементи епохи Відродження та бароко.

Кафедральний собор в Арекіпі / Фото Depositphotos

Монастир Санта-Каталіна. Це маленьке місто всередині Арекіпи, яке має вузькі вулички та яскраві стіни, які різко контрастують з білим міським пейзажем.

Каньйон Колка. Як пише Peru Travel, Перуанський Великий Каньйон є найглибшим у світі. Саме Арекіпа є головною базою для поїздки до цього дивовижного каньйону.

Каньйон Колка у Перу / Фото Depositphotos

