Турагентка Олена Матвіяс розповіла 24 Каналу, які країни наразі залишаються безпечними для подорожей, а з якими варто зачекати, поки ситуація в регіоні не стабілізується.

Куди не варто їхати зараз на відпочинок?

Закриті аеропорти вплинули не тільки на тих туристів, які перебувають у Дубаї, а й на всіх, хто відпочивав на Балі, Маврикії чи інших екзотичних напрямках. Річ у тому, що саме в аеропорту Дубаї відбуваються більшість пересадок, а оскільки летовище наразі не працює стабільно, доводиться шукати інші шляхи додому.

Від мандрівок у сторону Близького Сходу зараз вартує утриматися. В екзотичні країни можна полетіти через Франкфурт або Стамбул, але і ціни на рейси з цих аеропортів з огляду на ситуацію зросли в геометричній прогресії,

– розповіла Олена Матвіяс.

До речі, у соцмережах українці розповідають, що аби добратися додому з відпустки в Азії, здійснюють по 5 пересадок. Одна мандрівниця летить з Балі з пересадками у Куала-Лумпурі, Сінгапурі, Ефіопії, Стамбулі і, нарешті, – Кракові. Дехто навіть жартує, що мріяв побачити світ, але не думав, що бажання реалізується у такий спосіб.



Українці розповідають, як добираються додому через закрите небо на Близькому Сході / Скриншот з Threads

Куди найбезпечніше планувати відпустку?

Турагентка радить обирати ті напрямки, з яких у разі чого в Україну можна добратися автобусом чи автомобілем. Це країни Європейського Союзу, Албанія, Чорногорія і Туреччина. Якщо дуже хочеться екзотики, але страшно летіти далеко, то можна обрати Канарські острови або португальський острів Мадейра. Хоч вони і належать до Європи, але клімат і природа тут зовсім інші.



Куди безпечно планувати відпустку / Фото Depositphotos

Зверніть увагу! Посольство України в ОАЕ закликало всіх українців, які вимушено перебувають на території Об'єднаних Арабських Еміратів або у Бахрейні, заповнити інформаційно-облікову форму. Саме вона є основним засобом зв'язку з консульським відділом, оскільки телефонні лінії зараз перевантажені.

