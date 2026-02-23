Канарські острови вже десятиліттями залишаються одним із найулюбленіших напрямків для мандрівників, розповідає Express. Однак, останнім часом місцеві дедалі частіше виходять на протести, попереджаючи про наслідки надмірного туризму на популярних островах архіпелагу. Втім серед восьми островів архіпелагу є й менш відомі місця, де туризм ще не набув такого масштабу, але природна краса не поступається популярним курортам.

На яких островах Іспанії менше туристів, ніж на Тенеріфе чи Лансароте ?

Йдеться про Ла-Гомера, Ель-Ієрро та Ла-Пальма. Ла-Гомера – третій найменший із Канарських островів із населенням трохи понад 22 тисячі осіб. Його столицею є Сан-Себастьян-де-ла-Гомера.

Мандрівники часто обирають цей острів за спокійну атмосферу. На відміну від великих курортів із пакетними готелями та туристичними барами, тут можна знайти більш розслаблений ритм життя і незайману природу. Острів вулканічного походження пропонує безліч маршрутів для піших прогулянок і велоподорожей, а також приблизно 100 кілометрів узбережжя з ефектними пляжами чорного піску.

Особливою гордістю острова є величезні лаврові ліси, які збереглися ще з доісторичних часів, розповідає Traveltomtom. Вони входять до складу національного парку Гарахонай і були внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй унікальній екосистемі та біорізноманіттю.

Ла-Пальма – це п'ятий за величиною острів архіпелагу з населенням близько 84 тисяч людей. Тут можна побачити вражаючі вулканічні пейзажі, густі ліси, незвичайні пляжі та одне з найчистіших зоряних небес у світі. Острів активно розвиває туризм, роблячи ставку на природну красу та екологічність, що створює атмосферу безпечного й комфортного відпочинку.

Відпочинок на Ель-Ієрро / фото TripAdvisor

Ель-Ієрро, відомий як "Острів меридіана", є найпівденно-західнішим островом архіпелагу та другим найменшим за розміром. Тут проживає близько 11 тисяч людей. Місце особливо популярне серед любителів дайвінгу, а також відоме прагненням до енергетичної незалежності завдяки відновлюваним джерелам енергії. Туристів, які сюди приїжджають, чекають піші походи, занурення під воду та гастрономічні відкриття. На острові є чимало якісних ресторанів із місцевою кухнею.

