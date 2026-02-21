Клімат у цій острівній країні дуже відрізняється залежно від регіону. Наприклад, коли на одній ділянці узбережжя падає дощ, на іншій – погода чудово підходить для пляжного відпочинку. Упродовж року температура повітря здебільшого тримається на рівні +30 градусів. Про це пише Lonely Planet.

Коли найкращий час для подорожі на Шрі-Ланку?

Грудень – березень

Саме цей період вважається високим сезоном на Шрі-Ланці. І на півдні, і на заході країни погода суха й ідеально підходить для відпочинку на пляжі та серфінгу. Щоправда, на заході можливі короткотривалі дощі. Взимку і на початку весни на Шрі-Ланці можна спостерігати за тваринами, які сходяться до водопою. Тут є і слони, і леопарди, і буйволи. Також у цей час люди здійснюють паломництво на Пік Адама.

Квітень

У квітні туристів на острові стає менше, ціни падають, а погода при цьому все ще суха. Визначною подією цього місяця є Авуруду – національний Новий рік. У ці дні місцеві мають вихідні і масово їдуть до рідних у села.

Травень – серпень

Низький сезон на Шрі-Ланці починається з приходом мусону Яла у травні, який накриває західне та південне узбережжя. Це найкращий час, щоб поїхати у місто Джафна на півночі або відвідати спокійні курорти на східному узбережжі. До слова, як пише Beyond wild places, Джафна дуже відрізняється від решти Шрі-Ланки. В культурному, історичному та релігійному плані вона більше пов'язана з Південною Індією. Саме тому це місто варто відвідати для контрасту.

Попри дощ, у цей час на Шрі-Ланці відбувається багато колоритних фестивалів. Наприклад, свято Есала Перахера – один з найбільших фестивалів країни. Тисячі танцюристів і барабанників утворюють гігантську процесію через все місто. Готуються до цієї події цілий рік.

Узбережжя Шрі-Ланки / Фото Depositphotos

Вересень – жовтень

У жовтні краще взяти з собою дощовик, бо погода все ще може бути непередбачувана – можливі короткочасні зливи вдень. Попри це, ці осінні місяці добре підходять для трекінгу по гірській місцевості та сходження на Сігірію, адже повітря вже не таке спекотне.

У цей час можна побачити, як сотні слонів збираються у Національному парку Міннерія – це одне з найбільших видовищ дикої природи Азії.

Зверніть увагу! Кожен день повного місяця є святом на Шрі-Ланці. Паломники в білому збираються біля буддійських святинь. Поїзди та готелі переповнюються, особливо якщо повний місяць припадає на п'ятницю чи понеділок. У ці дні алкоголь не продається, а багато барів взагалі закриваються.

