Літо може здаватися ще далеким, але найкращий спосіб підняти настрій у холодну пору – це почати планувати майбутню відпустку та мріяти про ідеальні пляжі. І тепер зробити це ще простіше, адже оприлюднено рейтинг найкращих пляжів світу на 2026 рік, розповідає Daily Mail.

Дивіться також Найзручніше та найсонячніше місто Європи для літніх мандрівок

Які пляжі є найкращими для відпочинку у 2026?

У списку є варіанти на будь-який смак: від відокремлених райських куточків до популярних пляжів біля великих міст. Ісла Пасіон, Косумель, Мексика очолив список. Це невеликий острів біля узбережжя Косумеля, дістатися до якого можна лише за 10 хвилин на човні. Саме тому він ідеально підходить для тих, хто шукає спокійний відпочинок далеко від натовпів. Острів також популярний завдяки одноденним турам "все включено" з гамаками на пляжі, барами та шведським столом.

Як виглядає пляж Ісла Пасіон: дивитись відео

Друге місце посів популярний пляж Елафоніссі на Криті, відомий рожевим піском і кришталево чистою водою. Багато мандрівників називають його "Мальдівами Європи". Дістатися сюди досить легко: від аеропорту Ханьї близько півтори години їзди.

Третє місце також отримав Крит, але лагуна Балос. Тут тепла мілка вода, що ідеально підходить для сімей, а також білий і рожевий пісок. Відвідувачі описують місце як "чарівне" та "унікальне". Четверте місце дісталося Eagle Beach на карибському острові Аруба. Пляж відомий деревами диві-диві, вигнутими вітром, які стали символом острова. Тут популярні купання, снорклінг і водні види спорту.

Eagle Beach на карибському острові Аруба / фото Canva

Дивіться також "Нова Майорка", де ціни у 2 рази нижче: який напрямок набирає популярності серед туристів

П'ятірку лідерів замикає Praia da Falésia в Алгарве – один із найдовших пляжів регіону, що простягається більш ніж на шість кілометрів. Червоні скелі та золотий пісок створюють неймовірні пейзажі, які особливо цінують любителі прогулянок.

Західна частина пляжу, поблизу Ольюш-де-Агуа, оточена високими яскраво-червоними скелями, тоді як зі східного боку, ближче до Віламури, скелі значно нижчі, а смуга піску ширша, розповідає Revigorate.

Верхівки скель вкриті зеленими соснами та рожевими квітами, а біля їх підніжжя ростуть білі піщані лілії. Разом із яскраво-блакитним небом і прозорою водою виходить дуже красивий краєвид. У розпал сезону на пляжі буває багато людей, але завдяки його великій протяжності достатньо трохи пройтися уздовж берега, щоб знайти спокійніше місце. Ближче до вечора відпочивальників стає менше, і атмосфера стає більш затишною.

Які ще пляжі варто відвідати туристам?