Всі хочуть подорожувати, і є напрямки, які ідеально підходять саме для літнього відпочинку. Тож, яке європейське місто очолило цей рейтинг? Допоможе розібратись нам у цьому Express.

Яке європейське місто є найкращим для літньої відпустки?

На першому місці опинилася Валенсія в Іспанії – сонячне та культурне місто, яке легко досліджувати пішки. Тут дуже легко пересуватись, а також місто отримало високі оцінки за медичну допомогу та зелені зони.

В середньому у Валенсії 343 години сонячного світла на місяць. Весна – ідеальний період для подорожі: у березні та квітні температура вдень досягає 19 – 21 градус тепла, що робить прогулянки приємними і не надто спекотними.

Найстаріший район міста, Ciutat Vella, налічує понад 2000 років історії. Більшість будівель виконані у готичному та мавританському стилі, з багатою кам'яною різьбою та красивими мозаїками. Однією з найвражаючих будівель є Mercat Central – найбільший продуктовий ринок у Європі. Тут безліч чудових місць, де можна скуштувати тапаси, випити келих вина або спробувати традиційну валенсійську паелью. Місцеві не засудять тих, хто пропускає равликів на паельї – головне насолоджуватися смаком.

Хоча Валенсія більше підходить для міських прогулянок, тут є й красиві пляжі з різною атмосферою. Наприклад, Playa del Cabañal близько до центру міста – живий пляж із золотим піском, прозорою водою, численними ресторанами морепродуктів і барами на набережній. Пляж Playa El Saler оточений сосновими лісами, з м'якими дюнами, що ведуть до узбережжя. Тут атмосфера набагато спокійніша, ніж у міських районах.

Mercat Central / Visit Valencia

Валенсія багата не лише історією, але й сучасними спорудами. Комплекс Ciudad de las Artes y las Ciencias включає в себе акваріум Oceanogràfic València, IMAX-кінотеатр, планетарій та музей науки. Унікальні будівлі створені у формі, наприклад, скелета кита або людського ока. Ввечері можна відвідати Palau de les Arts Reina Sofía у комплексі, де проходять концерти, опера, балет та виступи місцевих музикантів.

У Валенсії офіційними є дві мови: валенсійська, яка є рідною для місцевої громади, та іспанська, офіційна мова всієї Іспанії, розповідає Palladium Hotel Group. Якщо ви ними не володієте, не хвилюйтеся: більшість працівників у сфері гостинності розмовляють популярними міжнародними мовами: англійською, французькою, німецькою та італійською.

Проте корисно запам'ятати кілька простих фраз іспанською або валенсійською: це не лише прояв поваги до місцевих, а й значно полегшить пересування містом під час подорожі

Які є класні локації в Іспанії для туристів?