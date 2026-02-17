Португалія з її золотими пляжами, яскравими містечками та свіжими морськими продуктами ідеально підходить для відпочинку мрії абсолютно для всіх, розповідає Daily Mail.

Чому Португалія є ідеальним місцем для відпочинку?

На південному узбережжі Алгарве є все для відпочинку: бухти, кольорові прибережні містечка, кришталево чиста вода та трохи горбистої сільської місцевості. Тут можна і насолоджуватись прогулянками на пляжі та мати активний відпочинок на природі.

Мадейра зовсім інша історія: скелясті береги, кам'яні басейни, пляжі з чорним піском, вулканічні пейзажі та смачна місцева кухня. Тут можна гуляти старими стежками серед гір, пірнати у басейни або влаштовувати походи вздовж старих каналів.

Алгарве на півдні Португалії – це рай для пляжного відпочинку: золотий пісок, маленькі затоки, кольорові прибережні містечка і трохи горбистої сільської місцевості. Рибальські села популярні завдяки свіжим морепродуктам, а для активних туристів є піші та велосипедні маршрути, гольф-поля та водні види спорту.

У Фуншал на Мадейрі можна прогулятися старим містом, відвідати ботанічні сади та ринки, а потім спокійно посидіти на пляжі або у парку. Одним словом, тут сподобається усім: і активним туристам, і тим, хто полюбляє спокійну відпустку.

За останні три роки Португалія також серйозно набрала популярності серед туристів,які люблять подорожувати на велосипеді, розповідає The Guardian. Багато туристів беруть саме електровелосипеди і буквально самостійно протягом тижня їдуть долиною Дору, катаються вздовж річок, через виноградники і маленькі села, а часом роблять зупинки на дегустацію вина або короткі прогулянки на човні. Є й інші маршрути, наприклад Атлантичне кільце в центральній Португалії, де їздять вздовж річок і узбережжя, зупиняючись у старовинних містах.

