Мальта давно славиться своїми пейзажами та історією. Так ми натрапили на платформі тредс на пост ena__zaichenko_, де були показані неймовірні світлини природної локації Блакитний грот.

Блакитний грот на Мальті: природне диво, яке варто побачити на власні очі

Мальта давно славиться своїми пейзажами та історією, але серед усіх природних локацій особливе місце займає Блакитний грот – одна з найвражаючих пам'яток острова, розповідає Malta National Aquarium.

Розташований неподалік міста Зуррік на півдні Мальти, Блакитний грот – це ціла система морських печер, яка щороку приваблює тисячі туристів. Цікаво, що популярність цього місця почалася ще у 1950-х роках.

Тоді британські військові, які перебували на острові, просили місцевих рибалок показати їм ці печери з моря. Згодом такі поїздки перетворилися на повноцінні екскурсії, які сьогодні стали однією з візитівок Мальти.

Подорож до Блакитного гроту – це не лише прогулянка човном. Варто почати з оглядових точок на скелях: поруч із дорогою є стежка, яка веде до панорамних майданчиків. Звідси відкриваються захопливі краєвиди на узбережжя та величезну вапнякову арку, що здіймається над морем. Далі туристи спускаються до бухти, де на них чекають човни.

Саме звідси стартують короткі морські тури до печер. Найкращий час для відвідування – ранок або післяобідні години. У цей період сонце створює у воді неймовірну гру відтінків. Втім, навіть у будь-який інший час дня це місце не втрачає своєї магії.

Блакитний грот / фото TripAdvisor

Під час човнової прогулянки можна потрапити прямо в печери та побачити, як світло відбивається від води й скель, створюючи унікальні кольорові ефекти. Саме ця природна "світлова гра" і зробила Блакитний грот настільки відомим.

Після повернення на берег варто не поспішати – підйом угору відкриє ще більше панорам, а місцеві кафе та ресторани дозволять перепочити з видом на море та горизонт, що переливається всіма відтінками синього.

