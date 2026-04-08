Існує місце, що виглядає ніби з іншої планети – це гора Вінікунка, відома як Райдужна гора. Вже кілька років поспіль приваблює мандрівників своєю незвичайною палітрою кольорів, розповідає Peru Travel.

Дивіться також Пікос-де-Еуропа – найкрасивіше місце світу: ви мусите його побачити

Де розташована гора Вінікунка та як вона утворилася?

Щоб побачити це природне диво, туристам доводиться подолати непростий шлях: локація розташована на півдні Перу, у гірському масиві Вільканота неподалік міста Куско. Дорога займає кілька годин автомобілем, а фінальний підйом буде пішки. Попри фізичне навантаження, краєвиди, які відкриваються на вершині, повністю виправдовують зусилля.

Свої яскраві кольори Вінікунка отримала завдяки унікальним геологічним процесам. Протягом тисячоліть тут накопичувалися морські, річкові та озерні відкладення, багаті на мінерали. Під впливом вологи, вітру та окислення вони утворили природні смуги різних відтінків. Цікаво, що ще кілька десятиліть тому гора була прихована під льодовиками і стала доступною для огляду лише наприкінці 20 століття.

Популярність Вінікунки стрімко зросла завдяки туристам і соцмережам. Світлини з яскравими схилами швидко поширилися в інтернеті, а міжнародні видання включили її до списків місць, які варто побачити хоча б раз у житті.

Дивіться також Рай для диявола: де розташоване найвище місто світу, куди готові податися хіба відчайдухи

Однак подорож сюди вимагає підготовки: вершина розташована на висоті понад 5 тисяч метрів над рівнем моря, тому мандрівникам радять заздалегідь акліматизуватися та подбати про необхідне спорядження. Серед обов'язкових речей – це теплий одяг, водонепроникна куртка, зручне трекінгове взуття, сонцезахисні засоби, достатній запас води та енергетичні перекуси.

Які ще поради варто знати перед відвідуванням?

Перш за все, туристам рекомендують вирушати з Куско якомога раніше – це дозволить уникнути натовпів і спокійно насолодитися краєвидами, розповідає Rainbow Mountain Peru. Фахівці радять подорожувати лише з офіційними туроператорами, які мають необхідні дозволи та ліцензії. Це гарантує безпеку та якісну організацію поїздки. Водночас варто уникати підозріло дешевих пропозицій і неофіційних перевізників, оскільки вони можуть зіпсувати враження від подорожі.

Також мандрівникам рекомендують мати при собі готівку у місцевій валюті – вона знадобиться для додаткових витрат, зокрема відвідування Червоної долини або оренди коня під час підйому. Окремо експерти застерігають від бронювання турів через сторонні платформи-посередники, адже значна частина вартості йде на комісію, а якість послуг може не відповідати очікуванням.

Які є ще незвичайні локації?