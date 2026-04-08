Существует место, что выглядит будто с другой планеты – это гора Виникунка, известная как Радужная гора. Уже несколько лет подряд привлекает путешественников своей необычной палитрой цветов, рассказывает Peru Travel.

Смотрите также Пикос-де-Эуропа – самое красивое место мира: вы должны его увидеть

Где расположена гора Виникунка и как она образовалась?

Чтобы увидеть это природное чудо, туристам приходится преодолеть непростой путь: локация расположена на юге Перу, в горном массиве Вильканота недалеко от города Куско. Дорога занимает несколько часов на автомобиле, а финальный подъем будет пешком. Несмотря на физическую нагрузку, виды, которые открываются на вершине, полностью оправдывают усилия.

Свои яркие цвета Виникунка получила благодаря уникальным геологическим процессам. В течение тысячелетий здесь накапливались морские, речные и озерные отложения, богатые минералами. Под воздействием влаги, ветра и окисления они образовали естественные полосы разных оттенков. Интересно, что еще несколько десятилетий назад гора была скрыта под ледниками и стала доступной для осмотра лишь в конце 20 века.

Популярность Виникунки стремительно возросла благодаря туристам и соцсетям. Фотографии с яркими склонами быстро распространились в интернете, а международные издания включили ее в списки мест, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Смотрите также Рай для дьявола: где расположен самый высокий город мира, куда готовы отправиться разве что смельчаки

Однако путешествие сюда требует подготовки: вершина расположена на высоте более 5 тысяч метров над уровнем моря, поэтому путешественникам советуют заранее акклиматизироваться и позаботиться о необходимом снаряжении. Среди обязательных вещей – это теплая одежда, водонепроницаемая куртка, удобная треккинговая обувь, солнцезащитные средства, достаточный запас воды и энергетические перекусы.

Какие еще советы стоит знать перед посещением?

Прежде всего, туристам рекомендуют отправляться из Куско как можно раньше – это позволит избежать толп и спокойно насладиться пейзажами, рассказывает Rainbow Mountain Peru. Специалисты советуют путешествовать только с официальными туроператорами, которые имеют необходимые разрешения и лицензии. Это гарантирует безопасность и качественную организацию поездки. В то же время стоит избегать подозрительно дешевых предложений и неофициальных перевозчиков, поскольку они могут испортить впечатление от путешествия.

Гора Виникунка / фото Canva

Также путешественникам рекомендуют иметь при себе наличные деньги в местной валюте – она понадобится для дополнительных расходов, в частности посещения Красной долины или аренды лошади во время подъема. Отдельно эксперты предостерегают от бронирования туров через сторонние платформы-посредники, ведь значительная часть стоимости идет на комиссию, а качество услуг может не соответствовать ожиданиям.

Какие есть еще необычные локации?