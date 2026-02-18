Самая высокая в мире статуя имеет высоту 182 метра, вместе с подножием 240 метров, а ее строительство стоило около 430 миллионов долларов, рассказывает BBC.

Где увидеть самую большую статую в мире?

Бронзовая скульптура в штате Гуджарат в Индии посвящена одному из лидеров борьбы за независимость – Сардару Валлабхбай Пателю. Памятник, известный как Статуя Единства, считается символом целостности страны и важной туристической достопримечательностью. В то же время часть местных критиковала проект, отмечая, что средства могли бы использовать на поддержку фермеров и развитие региона.

Монумент почти вдвое превышает высоту Статуи Свободы и превосходит предыдущего рекордсмена Будда Весеннего Храма (128 метра). Статуя весит примерно 67 000 тонн, а ее внешнюю часть покрывают около 12 000 бронзовых панелей.

Конструкция спроектирована так, чтобы она выдерживала сильные землетрясения и мощные ветры. Комплекс расположен примерно в 200 километрах от города Ахмедабад. Посетители могут подняться в смотровую галерею на высоте 153 метра, а вокруг создана туристическая инфраструктура с искусственным озером и большими зонами для отдыха.

У подножия статуи расположен выставочный зал, посвященный жизни и деятельности Пателя, а также Стена Единства, для создания которой использовали почву, собранную из сел по всей Индии, как символ национальной сплоченности, рассказывает Encyclopedia Britannica.



Как выглядит Статуя Единства / фото Arhitizer

Смотровая галерея расположена на уровне груди монумента, высоко над землей, откуда открывается панорамный вид на окрестности. В темное время суток на поверхность статуи проецируется световое шоу, рассказывающее о жизненном пути Пателя и его роли в истории страны

