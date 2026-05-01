Но Хорватия интересна не только этим музыкальным совпадением – ее города относятся к самым красивым в Европе. И 24 Канал охотно расскажет обо всем этом подробнее.

Дубровник, Загреб, Сплит: почему эти города в Хорватии должен увидеть каждый турист?

Две "лелеки" от двух славянских стран будут выступать на Евровидении 2026 года в Вене. Это украинская певица LELÉKA и хорватская женская группа LELEK. В ее составе 5 участниц – Инка Вечерина Перушич, Юдита Шторга, Корина Оливия Рогич, Лара Бртан и Марина Рамляк, как пишет eurovision.com.

Интересно, что их творчество сфокусировано на современном переосмыслении славянской культуры, с сочетанием элементов традиционной хорватской музыки и современного поп-звучания. И стоит сказать, что в этом LELEK действительно дети своей страны. Хорватия – очень туристическая, потому что имеет много чего показать миру. А три города стоят в центре этого всего.

Первый – это Дубровник, "Жемчужина Адриатики", город-легенда на юге Далмации, окруженный средневековыми стенами почти на 2 километра, из которых открывается невероятный вид на хрустально-голубое море. А здешний Старый город есть в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на землетрясение 1667 года и военные повреждения 1990-х, Дубровник сохранил готические, ренессансные и барочные церкви, монастыри и фонтаны. А поклонникам "Игры Престолов" город знаком как Королевская Гавань – там снимали десятки сцен культового сериала.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Второй город – Сплит, второй и по величине в Хорватии и главный транспортный хаб Далмации. Сердце города – Дворец Диоклетиана, построенный в 305 году как резиденция для упокоения "на пенсии" римского императора Диоклетиана.

Как пишет lonelyplanet.com, комплекс этот является едва ли не самым большим и лучше всего сохранившимся образцом римской дворцовой архитектуры в мире. Сегодня стены дворца живые – там обитают люди, работают рестораны и магазины. Фактически, это уникальный интерактивный музей под открытым небом.

И напоследок – как не вспомнить о Загребе, столице и культурной сердцевине Хорватии, расположенной вдоль реки Сава у подножия горы Медведница, как пишет Britannica. В 2025 году только этот город принял полтора миллиона туристов.

Верхний город Загреба Горный Град со средневековой застройкой, соборы XIII – XIX веков и Хорватский национальный театр в стиле необарокко – главные магниты для туристов. А еще Музей разбитых сердец – единственный в мире, где экспонатами являются личные вещи людей после расставаний. Это письма, игрушки, и даже топор, которым одна женщина порубила мебель бывшего.

Какие еще туристические магниты Хорватии стоит увидеть собственными глазами?

Плитвицкие озера. Этот национальный парк имеет 16 водоемов разных оттенков – бирюзового, изумрудного, голубого и так далее. Более того, они между собой соединены по меньшей мере 140 водопадами, количество которых постоянно растет, потому что вода разбивает камни и прокладывает новые пути.

Остров Млет. Он расположен вблизи Дубровника и почти полностью является национальным заповедником с велосипедными и пешими маршрутами через густой зеленый лес. Главная изюминка острова – озеро, посреди которого стоит монастырь Святой Марии XII века, куда можно добраться только на лодке.