Этот мегаполис скрывает сочетание урбанистики и природы, до которого часто туристы даже не доходят во время своих путешествий, пишет The Mirror. Ярый путешественник Крис Гранет отправился в Гонконг и рассказал о другой стороне "природного рая".

Читайте также Туристы летят сюда, чтобы увидеть тот самый МакДональдз с видом на океан

Чем особенный Гонконг?

Один из самых плотно заселенных мегаполисов с населением примерно 7,5 миллиона человек – на самом деле содержит значительную часть природы. Около 53% площади покрыто лесами, а еще 40% - отведено под природные парки.

Местные гиды рассказали, что в этом регионе очень мало равнинной земли. Именно поэтому большинство зданий строят вверх, а не в ширину. Из-за этого уже через несколько минут от шумных улиц можно оказаться среди дикой природы.

Лучший способ почувствовать этот контраст – подняться на пик Викторию. Популярный маршрут Peak Circle Walk проходит через лесные участки и открывает панорамные виды на залив и знаменитый горизонт города.

Пик Виктория на закате солнца

Еще один известный маршрут – тропа Спинка Дракона на южном побережье. Она проходит вдоль хребта с видами на море и заливы.

Гонконг насчитывает аж 263 острова, и многие из них доступны для посещения. Один из крупнейших – остров Лантау, в котором сочетается современная инфраструктура и природные ландшафты.

Здесь расположена канатная дорога Ngong Ping 360 со стеклянным полом, которая ведет к монастырю Монастырь По Лин и большой статуе Будды. Подъем сюда сопровождается видами на зеленые холмы и побережье.

Статуя Будды на острове Лантау

Неподалеку расположена рыбацкая деревня Тай О, известная домами на сваях, которая резко контрастирует с городской жизнью.

Туристам, которые ищут дикие локации подойдет Гонконгский геопарк ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть уникальные геологические шестиугольные потолки, морские пещеры и крутые побережья.

Одной из популярных точек является Остров Шарп, до которого можно добраться на лодке из района Сай Кунг. Остров известен живописными тропами и песчаными косами.

Что интересно, прибрежные воды Гонконга поражают биоразнообразием – здесь обитает больше видов кораллов, чем во всем Карибском бассейне вместе.

Путешествие Криса Гранета в Гонконг доказало, что в этом мегаполисе можно забыть о городским шум и почувствовать атмосферу курортного отдыха.

Туристка Дарья Кириенко рассказала в своем инстаграм-сообщении, что 34-метровая статуя Будды – это самое выдающееся место на острове Лантау. Открытая еще в 1993 году она считается одной из крупнейших в мире под открытым небом.

К тому же добраться сюда очень просто, потому что в городе прекрасно развито метро, которым удобно передвигаться почти везде. Сама поездка по канатной дороге, которая ведет к острову, проходит над водой и горами, поэтому оставляет незабываемые впечатления.

Чтобы добраться до статуи нужно преодолеть 286 ступенек. Внутри Будды также можно побывать, там есть небольшая выставка.

Какие еще новинки есть интересные об Азии?

Вьетнам, в частности Ханой, признан лучшим городом Азии признан лучшим городом Азии для индивидуальных путешествий. Это приветливая страна с многочисленными развлечениями и удобным передвижением, поэтому ее можно посетить в одиночку.

Шанхай снова возвращается в список желаемых направлений для путешественников. Мсущество поражает футуристическими небоскребами, которые сочетаются со старыми храмами. Здесь можно увидеть ультрасовременную архитектуру, а затем прогуляться каналами, которые напоминают маленькую "Венецию".