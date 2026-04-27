Туристические эксперты из Time Out определили три направления, которые достойны внимания, поскольку каждая из этих локаций очень особенная и необычная.

Какие города в Азии способны запомниться?

Шанхай в Китае

Этот город в Китае снова возвращается в список желаемых направлений для путешественников. Шанхай поражает футуристическими небоскребами, которые сочетаются со старыми храмами. Здесь можно увидеть ультрасовременную архитектуру, а затем прогуляться каналами, которые напоминают маленькую "Венецию".

В последние годы туризм в Китае претерпел определенный спад из-за ограничений для иностранцев. Говорится о цифровых оплатах и необходимости загрузки VPN. Однако сейчас ситуация уже меняется и город снова открывается для путешественников.

Кстати, по состоянию на 2025 год Шанхай стал самым густонаселенным городом Китая, пишет Geographical. В нем проживают почти 30 миллионов человек. Город считается мировым финансовым и инновационным центром и стабильно входит в десятку ведущих экономических хабов мира.

Фукуока в Японии

Туристы говорят, что Фукуока – одно из самых интересных направлений Японии. Город еще не превзошел популярность Токио, но уже привлекает тех, кто ищет для себя что-то новое.

Здесь можно окунуться в японскую кухню и попробовать для себя немало традиционных блюд, однако больше всего Фукуока славится раменом.

Кроме того, город привлекает доступным жильем и выгодными ценами. Дополнительно Фукуока становится удобной отправной точкой для исследования острова Кюсю, которое известно водопадами, горячими источниками и необычными пляжами.

Луангпхабанг в Лаосе

Этот город очень часто остается без внимания туристов, однако он изрядно впечатляющий. Луангпхабанг сочетает в себе красивую природу и атмосферу спокойствия. Путешественники даже нередко сравнивают его с Таиландом, однако здесь все гораздо доступнее.

Золотые храмы, водопад Куанг Си и виды реки Меконг создают невероятную атмосферу, ради которой сюда приезжают из разных уголков мира.

Единственное, что стоит учесть – сезон дождей, который летом может испортить все планы, поэтому сюда лучше наведываться весной.

Какие еще есть интересные и красивые направления?

В Тунисе есть неописуемо красивый город Сиди-Бу-Саид, который часто даже путают с Санторини из-за его характерной бело-голубой архитектуры. Городок окутан белыми домиками с голубыми крышами и видом на бирюзовое море. Это один из самых узнаваемых курортных уголков Туниса, который гораздо доступнее большинства средиземноморских направлений.

Что здесь стоит увидеть:

Дворец Эннейма Эззахра;

Кафе "Де Делис";

Дар-эль-Аннаби.

Неподалеку от Неаполя расположен остров Иския, который предлагает тихий отдых с термальными источниками и красивыми видами на вулкан Эпомео. Иския является более доступной и менее переполненной альтернативой Капри, с более дешевым жильем и едой, идеальной для длительного отдыха.