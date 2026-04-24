Речь идет об Искии – острове неподалеку от Неаполя, куда на пароме можно добраться за час, пишет Travel Off Path. Здесь нет такой роскоши и гламура как на Капри, однако остров подарит тишину и очень красивую природу.

Чем особенна Иския?

Иския больше Капри, но достаточно компактная, поэтому ее хватит времени исследовать за несколько дней. На острове живет более 60 тысяч человек, а жизнь здесь очень размеренная – с небольшими прибрежными городками, горными деревнями и минимальной туристической суетой.

Остров известен термальными источниками, а также горой Эпомео – спящим вулканом с видом на Неаполитанский залив. Пляжи здесь разные – от песчаных до каменистых бухт.

Знакомство с островом можно начать уже с порта Иския – главной транспортной точки и оживленного центра с магазинами, набережной и историческими улицами.

Неподалеку расположен Арагонский замок – одна из самых известных локаций острова. Крепость стоит на отдельном скалистом островке, соединенном с сушей дамбой, и имеет невероятный вид на закате солнца.



Остров Иския поражает красотой / Фото Pinterest

Одно из самых атмосферных мест – Сант-Анджело. Это тихая деревня без автомобилей, с пастельными домами, спускающимися к воде.

В Форио уже больше настроения – здесь заметно активное движение людей и очень красивые закаты. Здесь расположена церковь Кьеза-дель-Соккорсо на мысе, которая добавляет пейзажу особого шарма. Рядом – одни из лучших песчаных пляжей острова, в частности Читара и Кьяйя.



Любителям природы советуют приехать в Серрара-Фонтана – тихую горную деревню, откуда начинаются маршруты на Эпомео. Это уже другая Иския – без туристического шума, с узкими улочками и старинной атмосферой.

Несмотря на популярность региона Кампания, Иския гораздо доступнее Капри. Здесь не только гораздо дешевле жилье и еда. Остров значительно больше по размеру, менее переполнен и лучше подходит для длительного отдыха.

Начало путешествия на Искию начнется с Неаполя, который известен своей архитектурой, кухней и культурой, в частности пиццей, сфольятеллой и ромовой бабой, пишет In Journal. Также туристам советуют посетить летом Флоренцию и Милан.

Флоренция славится Дуомо Санта-Мария-дель-Фьоре, галереей Уффици и гастрономическим разнообразием, тогда как Милан – это город моды с достопримечательностями, такими как Пьяцца дель Дуомо и театр Ла Скала.

Какой еще остров Италии стоит внимания?

Сицилия в Италии, с семью объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, является одним из лучших средиземноморских направлений для отдыха.

Остров предлагает впечатляющие природные ландшафты, пляжи, самый высокий действующий вулкан Этна, а также богатое культурное наследие с древнегреческими руинами и барочными городами.

Именно за Этну туристы любят Сицилию больше всего, отмечая, что это настолько захватывающая локация, что заслуживает того, чтобы увидеть ее хотя бы раз в жизни.