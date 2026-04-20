Речь идет о Сицилии в Италии, которая вошла в список лучших средиземноморских направлений, которые стоит посетить, пишет Express.
Чем особенна Сицилия?
В мире есть 19 стран, которые не имеют ни одного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, но Сицилия имеет аж 7 впечатляющих достопримечательностей. Среди них Этна, Эолийские острова, древний город Сиракузы, археологическая зона Агридженто, Вилла Романа-дель-Казале, арабо-нормандский Палермо и барочные города долины Валь-ди-Ното, говорится в Passport Symphony.
Туристы любят Сицилию за удивительный самый высокий действующий вулкан в Европе – Этну. Туристы отмечают, что Этна – настолько захватывающая локация, которая заслуживает того, чтобы увидеть ее хотя бы раз в жизни.
Вулкан Этна в Италии / Фото Pexels
Кроме нее на острове есть еще множество других зрелищных пейзажей с меняющимися ландшафтами.
Восточная сторона Сицилии богата на Сиракузы с древнегреческими руинами и барочное великолепие Рагузы, Ното и Модики, а вот на западе оживленная столица Палермо порадует лучшей уличной едой острова.
Красивый Неаполь в Италии / Фото Pexels
К лучшим пляжам Сицилии входит Сан-Вито-Ло-Капо и Кастелламаре-дель-Гольфо. Путешественники говорят, что они фантастические, поэтому их обязательно стоит посетить будучи в Сицилии.
Путешествие на самый большой остров в Средиземном море порадует природными ландшафтами, пляжами и теплым климатом. Именно поэтому Сицилию стоит рассмотреть для летнего отпуска.
Эксперты Lonely Planet поделились с туристами перечнем цен в Сицилии:
- Ночь в хостеле стоит около 30 – 50 евро;
- номер на двоих в отеле среднего класса – 70 – 180 евро;
- апартаменты с кухней – 90 – 200 евро;
- эспрессо – от 2 евро;
- пирожное – от 3 евро;
- пицца – 6 – 10 евро;
- ужин с морепродуктами на двоих – 40 – 60 евро.
Какие 3 города в Италии стоит посетить?
Италия является прекрасным местом для майского отпуска. Такие города как Неаполь, Флоренция и Милан предлагают богатое культурное наследие, архитектурные шедевры и вкусную кухню.
В Неаполе можно насладиться пиццей и посетить музеи, во Флоренции – осмотреть собор Дуомо и галерею Уффици, а в Милане – увидеть собор на площади Пьяцца дель Дуомо и попробовать местные блюда.