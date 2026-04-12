Специалисты отмечают, что отпуск на Апеннинском полуострове – всегда хорошая идея, поскольку определенные итальянские локации способны покорить сердца туристов, а одним из лучших периодов для исследования итальянских городов является весна, пишет In Journal.

Куда стоит поехать в Италии в мае?

Неаполь

Туристы описывают Неаполь как один из самых живописных и интересных городов Средиземноморья. Город имеет прекрасную архитектуру, вкусную кухню и интересную культуру.

Именно в Неаполе создали пиццу еще в 18 веке. Кроме нее, здесь можно попробовать такие местные деликатесы как сфольятеллу или ромовую бабу, которая очень распространена именно в этом регионе.

Любители музеев и галерей могут посетить Национальный археологический музей, который хранит некоторые из самых ценных артефактов древнего мира. Галерея Умберто I содержит произведения искусства мастеров эпохи Возрождения, а Музей современного искусства Доннареджина ознакомит с современным искусством Неаполя.

Флоренция

Ее называют жемчужиной Тосканы, поскольку Флоренция имеет богатое культурное наследие и невероятно красивую архитектуру. Этот итальянский город идеально подходит для нескольких выходных дней. Здесь можно гулять по мостам через реку Арно и наслаждаться художественными шедеврами известных мастеров.

Достопримечательностью Флоренции считается Дуомо Санта-Мария-дель-Фьоре – собор с характерным куполом Брунеллески. С купола можно увидеть невероятный вид на город, особенно перед заходом солнца, когда оно освещает красные крыши Флоренции.

В галерее Уффици хранятся одни из важнейших произведений искусства всех времен – это "Рождение Венеры" и "Весна" Боттичелли.

Для романтических прогулок советуют выбирать Понте-Веккьо – культовый мост через реку Арно, который является излюбленным местом для романтических прогулок.

К слову, Флоренция была признана гастрономической столицей мира благодаря более 200 тысячам гастрономических активностей, включая 231 кулинарный курс, пишет Mirror. Популярные блюда во Флоренции включают риболитту, луковый суп, салат панцанела, лампредотто и бифштекс.

Милан

Второй по величине город Италии наполнен многочисленными культурными достопримечательностями и впечатляющей архитектурой. Милан – это город моды, футбола, классической музыки и дорогих автомобилей. Опытные туристы говорят, что лучше сюда ехать в весеннюю пору.

Начать экскурсию по городу нужно с центрального исторического района Брера, который славится многочисленным галереям. Далее следует дойти до площади Пьяцца дель Дуомо (собор) и замка Сфорцеско – двух главных достопримечательностей.

Обязательно в Милане стоит посетить районы Изола и Навильи (Миланские каналы) – это идеальное место для молодых туристов. Здесь множество ресторанов и ночных клубов, где можно полностью ощутить итальянский вайб.

Также туристам следует прогуляться Галереей Виктора Эммануила II и парком Семпионе, а также увидеть театр Ла Скала.

Среди традиционных блюд, которые стоит попробовать в Милане – минестроне миланете. Это суп, в который вместо макарон кладут рис вместе с различными овощами. А еще здесь будет смаковать ризотто по-милански с сыром и шафраном.

