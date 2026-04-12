Фахівці відзначають, що відпустка на Апеннінському півострові – завжди гарна ідея, оскільки певні італійські локації здатні підкорити серця туристів, а одним з найкращих періодів для дослідження італійських міст є весна, пише In Journal.

Куди варто поїхати в Італії у травні?

Неаполь

Туристи описують Неаполь як одне з наймальовничіших та найцікавіших міст Середземномор'я. Місто має чудову архітектуру, смачну кухню та цікаву культуру.

Саме в Неаполі створили піцу ще у 18 століття. Крім неї, тут можна спробувати такі місцеві делікатеси як сфольятеллу чи ромову бабу, яка дуже поширена саме в цьому регіоні.

Любителі музеїв та галерей можуть відвідати Національний археологічний музей, який зберігає деякі з найцінніших артефактів стародавнього світу. Галерея Умберто I містить твори мистецтва майстрів епохи Відродження, а Музей сучасного мистецтва Доннареджіна ознайомить із сучасним мистецтвом Неаполя.

Флоренція

Її називають перлиною Тоскани, оскільки Флоренція має багату культурну спадщину та неймовірно красиву архітектуру. Це італійське місто ідеально підходить для кількох вихідних днів. Тут можна гуляти мостами через річку Арно й насолоджуватися художніми шедеврами відомих майстрів.

Визначною пам’яткою Флоренції вважається Дуомо Санта-Марія-дель-Фйоре – собор з характерним куполом Брунеллескі. З купола можна побачити неймовірний вид на місто, особливо перед заходом сонця, коли воно освітлює червоні дахи Флоренції.

У галереї Уффіці зберігаються одні з найважливіших творів мистецтва всіх часів – це "Народження Венери" та "Весна" Боттічеллі.

Для романтичних прогулянок радять обирати Понте-Веккьо – культовий міст через річку Арно, який є улюбленим місцем для романтичних прогулянок.

До слова, Флоренція була визнана гастрономічною столицею світу завдяки понад 200 тисячам гастрономічних активностей, включаючи 231 кулінарний курс, пише Mirror. Популярні страви у Флоренції включають ріболітту, цибулевий суп, салат панцанела, лампредотто та біфштекс.

Мілан

Друге за величиною місто Італії наповнене численними культурними пам’ятками та вражаючою архітектурою. Мілан – це місто моди, футболу, класичної музики та дорогих автомобілів. Досвідчені туристи кажуть, що найкраще сюди їхати у весняну пору.

Розпочати екскурсію містом потрібно з центрального історичного району Брера, який славиться численним галереям. Далі слід дійти до площі Пьяцца дель Дуомо (собор) та замку Сфорцеско – двох головних визначних пам'яток.

Обов’язково в Мілані варто відвідати райони Ізола та Навільї (Міланські канали) – це ідеальне місце для молодих туристів. Тут безліч ресторанів та нічних клубів, де можна повністю відчути італійський вайб.

Також туристам слід прогулятися Галереєю Віктора Еммануїла II та парком Семпіоне, а також побачити театр Ла Скала.

Серед традиційних страв, які варто спробувати в Мілан – мінестроне міланете. Це суп, у який замість макаронів кладуть рис разом з різними овочами. А ще тут смакуватиме різотто по-міланськи з сиром і шафраном.

