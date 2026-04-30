МакДональдз все чаще воспринимается не только как сеть классических ресторанов в городах, торговых центрах или вдоль трасс. В разных странах, в частности на Филиппинах, появляется все больше локаций, которые выходят за пределы привычного городского формата. Заведения интегрируются в туристические пространства, пляжные зоны и прибрежные районы.

Где можно увидеть МакДональдз на пляже?

Одним из примеров такого формата является заведение на Боракай (Филиппины), которое в видео и туристических обзорах показывают как ресторан, расположен буквально в нескольких шагах от пляжа. Здание выглядит как обычный МакДональдз, но главная особенность – это локация: открытое пространство, пальмы, морской пейзаж и вид на побережье, который становится частью визуального опыта.

Как выглядит МакДональдз: смотреть видео

Адрес расположения: Boracay Station 2, Philippines.

Как туристы реагируют на подобные заведения от МакДональдза?

Туристы обычно довольны от таких заведений, потому что это немного ломает ожидания: вы заходите в фастфуд, который знаете всю жизнь, но он стоит почти у океана или на набережной, и выглядит совсем иначе. Это уже не просто "поесть", а какой-то маленький опыт, будто случайно попал в локацию из фильма о путешествии. Также это выглядит это очень эстетично. Солнце, вода, пальмы, яркий фасад – и все это вместе дает тот самый "летний вайб", который хорошо заходит для фото и сторис.

Эстетический МакДональдз / фото juli___koval

Какие еще МакДональдзы стоят вашего внимания?

Самый красивый МакДональдс мира расположен на Гавайях, откуда открываются невероятные виды. В соцсетях можно найти множество фото и видео: туристы приезжают на эту локацию и не могут оторвать взгляд от невероятных пейзажей, открывающихся прямо из ресторана.

Также здесь можно найти комбинации, которых обычно не ожидаешь в Макдональдсе, например рис, омлет и курицу. Это отличный вариант для сытного старта дня, если вы планируете прогулку по набережной.