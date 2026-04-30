Ведь в Хургаде или Шарм-эль-Шейхе купаться можно даже в феврале, тогда как в Турции или Греции это еще невозможно. Благодаря материалам энциклопедии Britannica рассказываем, где кроется ответ.

Это объяснение заинтересует каждого, кто там отдыхает: почему Красное море такое теплое?

Тайна теплых вод Красного моря кроется в его уникальной географии. Это узкий замкнутый водоем между Африкой и Аравийским полуостровом, что простирается более чем на 2000 километров. Через пролив Баб-эль-Мандеб он соединен с Индийским океаном тонкой "нитью" – и это ключевой фактор.

Ведь именно поэтому холодные океанские воды почти не попадают внутрь. Еще ни одна река или даже ручей в Красное море не впадают, да и дождей здесь тоже почти нет. А значит – вода нагревается быстро и долго удерживает тепло.

Летом температура поверхности воды здесь достигает 26 градусов на севере, и 30 на юге, как указывает worldatlas.com, а зимой при этом падает всего на 2 или 3 градуса. Благодаря этому купаться здесь можно круглый год, в отличие даже от соседних Турции или Греции, где такого преимущества нет.

Еще интересно, что высокая температура в сочетании с интенсивным испарением делают Красное море одним из самых соленых в мире. Средняя соленость достигает 40 или 41 промилле, как отмечают на facts.net, тогда как в большинстве морей этот показатель составляет 31 – 37.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Интересные факты о самом теплом море для украинцев – Красном: смотрите видео PlanetWondersPlacesCountries

В свою очередь повышенная плотность и соленость делает воду здесь чрезвычайно прозрачной – видимость под водой кое-где достигает полусотни метров. Это делает Красное море настоящим раем для дайвинга, ведь здесь плавают более 1200 видов рыб и сотни видов кораллов, многие из которых не увидишь больше нигде.

Для украинцев Красное море остается самым доступным теплым морем в целом. Скажем, в мае 2026 года вода в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, как прогнозируют, будет где-то на уровне плюс 26 градусов с максимальной прозрачностью.

Обратите внимание: Карибское море тоже часто называют самым теплым в мире, и в самом деле – иногда оно может быть несколько теплее в среднем за год, а речь об около 26 – 29 градусах, а еще оно гораздо больше по площади "теплой ванны". Однако Красное море теплее всего по совокупности факторов, а Карибское море значительно дальше от Украины и ощутимо дороже.

Какие интересные факты о других морях мира следует знать?

Мертвое море в Израиле предлагает самую низкую точку суши на Земле, и его уровень ежегодно снижается примерно на метр из-за отвода воды из реки Иордан – единственной, что в него впадает. И вода там настолько насыщена солью, что выживают только бактерии, а человеку безопасно и плавает он на поверхности без всяких усилий.

Мраморное море в Турции – самое маленькое в мире, его площадь составляет всего 11 350 квадратных километров. Несмотря на миниатюрные размеры, это море играет ключевую роль в мировом судоходстве – через него пролегает стратегический маршрут между Черным морем и Средиземным, а пролив Босфор делит Стамбул на две части – азиатскую и европейскую.