Ведь вряд ли стоит рассматривать, к примеру, Балтийское, где вода "теплая" до плюс двенадцати. А в каких точках планеты пляжный сезон в разгаре в мае, расскажем подробнее благодаря материалам портала seatemperature.info.

Какой рейтинг морей по температуре можно составить на май 2026 года?

Естественно, лидеры по температуре в мае – тропические моря. Собственно, самое теплое море в этом месяце – в Таиландском заливе, +31 градус. Далее следуют воды Мексиканского залива, Бали и Мальдивы в Индийском океане с примерно +29. Конечно, для тех, кто не готов лететь в такую даль, есть достойные альтернативы значительно ближе.

Прежде всего это Красное море – самое теплое среди доступных направлений для украинцев. В Хургаде и Шарм-эль-Шейхе в мае 2026 года вода, как прогнозируют, прогреется до +26. Прозрачность воды в этом море в мае максимальная, что делает его идеальным для снорклинга и дайвинга.

Далее – Средиземное море, но здесь все зависит от региона. Турция в мае встречает гостей как раз началом официального купального сезона. В первой половине месяца самая теплая вода в Алании, Сиде и Кемере, до конца мая активный пляжный сезон начинается в Фетхие, Мармарисе и Бодруме с водой до +21 градуса.

На Кипре вода чуть менее стабильная, от 20 до 24. На Мальте от +20 вряд ли отойдет при девяти часах солнца в день. В Албании в мае в мае Ионическое море теплее, чем Адриатическое, но это речь об от +18 и до +21 против от +17 до +19. Это одна из причин, почему туристы выбирают южное побережье Албании, а не северное.

Где купаться еще рано, так это атлантическое побережье Испании и Португалии, за исключением Канарских островов. Так же и почти вся Хорватия с водой в +18 максимум. Так что если для вас температура воды принципиальна – эти направления лучше отложить на июль.

В общем, как отмечает профильный сайт seatemperatu.re, в Европе в Испании, Португалии, на юге Франции и в Хорватии есть отдельные места, где купаться в мае уже приятно, но надо тщательно подойти к планированию (или остановиться на хорошо знакомой Турции). Лучшие же варианты пока в других регионах: в Америках – это Коста-Рика и Флорида, а в Азии – Мальдивы и Шри-Ланка. По Африке выбор значительно шире, но лидерство по удобству будет сохранять Египет.

Какие интересные факты стоит знать о любимых среди украинцев туристических морях?