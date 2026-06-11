Части этих проблем легко избежать, если подготовиться заранее. Читайте важные советы, которые стоит знать перед отдыхом, со ссылкой на Hotels.com.

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О каких минусах отдыха на Майорке стоит знать туристам?

Жара может испортить отдых

В летние месяцы температура на Майорке нередко превышает +35, или даже +40 градусов. Из-за этого длительные прогулки по городу или походы в горы могут быть опасными, а власти во время волн жары даже рекомендуют воздержаться от некоторых маршрутов. Поэтому планируйте экскурсии на утро или вечер, носите легкую одежду, головной убор и всегда имейте с собой воду.

В летние месяцы температура очень высокая / фото Canva

Не стоит ехать только ради пляжей

Многие туристы проводят весь отпуск у моря, хотя Майорка имеет гораздо больше интересного: горные села, исторические памятники и природные парки. Выделите хотя бы один – два дня на путешествие по острову и посещение внутренних районов.

Пляжная одежда уместна не везде

У туристов часто возникает соблазн ходить по городу в купальниках или пляжной одежде. Однако в Пальме и возле исторических памятников это считается неуместным. Стоит взять с собой легкую повседневную одежду или рубашку, чтобы переодеться после пляжа.

Необычный график работы ресторанов

Тем, кто привык обедать в 12:00 или ужинать в 18:00, может быть сложно найти аутентичное заведение. У местных жителей обед часто начинается около 14:00, а ужин после 20:00 – 21:00. Поэтому заранее проверяйте часы работы ресторанов или планируйте перекусы между основными приемами пищи.

Не везде удобно рассчитываться карточкой

Хотя банковские карты принимают в большинстве заведений, небольшие магазины, пляжные сервисы или отдельные такси могут отдавать предпочтение наличным. Имейте при себе небольшую сумму наличных в евро для мелких расходов.

Туристы могут натолкнуться на мошеннические предложения

На пляжах или набережных иногда предлагают "выигрышные" лотереи или бесплатные подарки. На самом деле они могут завершиться длительными рекламными презентациями или попытками продать дорогие туристические пакеты. Поэтому не соглашайтесь на сомнительные акции и не подписывайте документы, если не планировали этого.

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Громкие вечеринки подходят не всем

Курорт Магалуф известен своей ночной жизнью, однако большое количество туристов и алкогольные вечеринки могут не соответствовать ожиданиям тех, кто ищет спокойный отдых. К тому же на улицах действуют ограничения по употреблению алкоголя. Если вы хотите тишины, выбирайте другие курорты острова или менее людные районы.

Не стоит рассчитывать на популярные сервисы вызова авто

На острове не всегда доступны привычные для многих приложения для заказа поездок, поэтому туристы могут столкнуться с трудностями во время передвижения. Поэтому пользуйтесь официальными такси, общественным транспортом, а лучше вообще заранее арендуйте автомобиль.

Несмотря на эти особенности, Майорка остается одним из лучших мест для отдыха в Европе. Большинство возможных неудобств легко избежать, если знать о них еще до путешествия и правильно спланировать маршрут.