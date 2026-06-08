Специалисты по трансферу из аэропортов hoppa проанализировали десятки популярных прибрежных направлений, чтобы найти места с самой надежной погодой. Они оценивали курорты по среднему количеству летних осадков и определили уголки, где зонтик точно не понадобится.
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Какой европейский пляж стал абсолютным лидером по количеству солнца?
Первое место в рейтинге уверенно занял пляж Нисси (Nissi Beach), расположенный в Айя-Напе на Кипре. В течение всего лета здесь фиксируют в среднем 0 миллиметров осадков. Этот уголок славится своей бирюзовой водой и невероятно мягким белым песком, что создает атмосферу настоящего тропического рая.
Нисси (Nissi Beach) / фото TripAdvisor Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Путешественники, которые уже успели отдохнуть на этом побережье, делятся исключительно восторженными отзывами на платформе Tripadvisor.
Пляж Нисси просто поразил нас. Вода здесь кристально чистая, бирюзовая, а песок настолько мягкий, что даже не ожидаешь увидеть такую красоту,
– рассказывает путешественница Эмма.
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Она также добавила, что неподалеку от берега расположен небольшой островок, к которому легко добраться пешком через мелководье, что вызвало настоящий восторг у детей. Другие туристы полностью соглашаются с такой оценкой.
Удивительный пляж, такое ощущение, будто я на Карибах!,
– рассказывает туристка Оливия.
Чем привлекают путешественников солнечные пляжи греческого Родоса?
Второе место в списке лучших солнечных локаций досталось пляжу Фалираки (Faliraki Beach) на греческом острове Родос. Здесь среднее количество летних осадков также равно 0 миллиметров. Это место идеально подходит для семейного отдыха благодаря теплой воде, золотистом песке и развитой инфраструктуре. Для любителей активного досуга здесь предлагают парасейлинг и катание на банане, а для детей работает аквапарк.
Фалираки (Faliraki Beach) / фото TripAdvisor
Третью строчку занял еще одно сокровище Родоса – залив Святого Павла (St Paul's Bay), где летом тоже царит абсолютная засуха. Эта уютная бухта расположена у подножия исторического поселка Линдос. Спокойная и прозрачная вода залива идеально подходит для плавания, а окружающие пейзажи просто захватывают дух.
Залив Святого Павла (St Paul's Bay) / фото TripAdvisor
Интересно! Залив Святого Павла расположен непосредственно под историческим поселком Линдос на острове Родос. Это место известно своей живописной традиционной архитектурой и древним акрополем, возвышающимся над бухтой, создавая уникальный исторический и культурный контекст для путешественников.
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Какие еще европейские пляжи вошли в десятку самых сухих?
Кроме тройки лидеров, аналитики выделили еще несколько замечательных побережий в разных уголках Европы, где летние дожди являются чрезвычайно редким явлением.
- Пляж Нисси (Nissi Beach) – Айя-Напа, Кипр;
- Пляж Фалираки (Faliraki Beach) – Родос, Греция;
- Залив Святого Павла (St Paul's Bay) – Линдос, Родос, Греция;
- Корал-Бей (Coral Bay) – Пейя, Кипр;
- Плайя-дель-Инглес (Playa del Inglés) – Гран-Канария, Испания;
- Прайя-де-Фару (Praia de Faro) – Фару, Португалия;
- Прайя-да-Фалезия (Praia da Falésia) – Албуфейра, Португалия;
- Прайя-до-Карвоэйру (Praia do Carvoeiro) – Карвоэйру, Португалия;
- Плайя-де-ла-Кариуэла (Playa de la Carihuela) – Торремолинос, Испания;
- Прайя-да-Роша (Praia da Rocha) – Портимао, Португалия;