Специалисты по трансферу из аэропортов hoppa проанализировали десятки популярных прибрежных направлений, чтобы найти места с самой надежной погодой. Они оценивали курорты по среднему количеству летних осадков и определили уголки, где зонтик точно не понадобится.

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Какой европейский пляж стал абсолютным лидером по количеству солнца?

Первое место в рейтинге уверенно занял пляж Нисси (Nissi Beach), расположенный в Айя-Напе на Кипре. В течение всего лета здесь фиксируют в среднем 0 миллиметров осадков. Этот уголок славится своей бирюзовой водой и невероятно мягким белым песком, что создает атмосферу настоящего тропического рая.

Нисси (Nissi Beach) / фото TripAdvisor

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Путешественники, которые уже успели отдохнуть на этом побережье, делятся исключительно восторженными отзывами на платформе Tripadvisor.

Пляж Нисси просто поразил нас. Вода здесь кристально чистая, бирюзовая, а песок настолько мягкий, что даже не ожидаешь увидеть такую красоту,

– рассказывает путешественница Эмма.

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Она также добавила, что неподалеку от берега расположен небольшой островок, к которому легко добраться пешком через мелководье, что вызвало настоящий восторг у детей. Другие туристы полностью соглашаются с такой оценкой.

Удивительный пляж, такое ощущение, будто я на Карибах!,

– рассказывает туристка Оливия.

Чем привлекают путешественников солнечные пляжи греческого Родоса?

Второе место в списке лучших солнечных локаций досталось пляжу Фалираки (Faliraki Beach) на греческом острове Родос. Здесь среднее количество летних осадков также равно 0 миллиметров. Это место идеально подходит для семейного отдыха благодаря теплой воде, золотистом песке и развитой инфраструктуре. Для любителей активного досуга здесь предлагают парасейлинг и катание на банане, а для детей работает аквапарк.

Фалираки (Faliraki Beach) / фото TripAdvisor

Третью строчку занял еще одно сокровище Родоса – залив Святого Павла (St Paul's Bay), где летом тоже царит абсолютная засуха. Эта уютная бухта расположена у подножия исторического поселка Линдос. Спокойная и прозрачная вода залива идеально подходит для плавания, а окружающие пейзажи просто захватывают дух.

Залив Святого Павла (St Paul's Bay) / фото TripAdvisor

Интересно! Залив Святого Павла расположен непосредственно под историческим поселком Линдос на острове Родос. Это место известно своей живописной традиционной архитектурой и древним акрополем, возвышающимся над бухтой, создавая уникальный исторический и культурный контекст для путешественников.

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Какие еще европейские пляжи вошли в десятку самых сухих?

Кроме тройки лидеров, аналитики выделили еще несколько замечательных побережий в разных уголках Европы, где летние дожди являются чрезвычайно редким явлением.