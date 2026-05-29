Побережье Черного моря в Болгарии очень разное – от популярных курортов с развитой инфраструктурой до диких пляжей среди скал и природы. Именно поэтому здесь легко найти место под любой формат отпуска: семейное путешествие, романтический уикенд или активный отдых с вечеринками до утра. Эксперты Lonely Planet составили подборку лучших пляжей Болгарии, которые достойны внимания этим летом. Подробнее о 5 жемчужинах побережья – рассказываем далее.

Какие пляжи в Болгарии точно стоит увидеть?

Пляж Болата – расположен на северном побережье Черного моря и является частью природного заповедника Калиакра, поэтому и виды здесь соответствующие. На пляже можно увидеть редкие виды черепах и птиц, а также встретить самый красивый рассвет с видом на море и скалы. Добраться пляжа можно автомобилем, а ориентиром является село Билгарево. Для удобства отдыхающих на пляже обустроены душ и туалет.



Живописный пляж Болата / Фото Daniela Mihaylova, Shutterstock

Обратите внимание! В Болгарии есть курорт, который сравнивают с Амалфитанским побережьем Италии. Говорится о Созополе на юго-востоке страны. Здесь есть красивый старый город с узкими улочками и старинными домами, виды на побережье и комфортные пляжи. При этом цены на болгарском курорте значительно доступнее, чем в Италии.

Золотые пески – это лучший вариант для семей с детьми, ведь вдоль берега есть много отелей с системой "все включено". Сам пляж простирается на 3,5 километра, имеет мягкий золотистый песок и пологий заход в море. Рядом есть много ресторанов, детских площадок и других развлечений. Также здесь работают спасатели, которые следят за безопасностью в море.

В центральной части Золотых песков довольно шумно из-за большого количества отдыхающих и баров, но по краям атмосфера спокойнее.

Золотые пески в Болгарии / Фото Paweł Zając

Кара Дере – самый живописный дикий пляж Болгарии. Он окружен деревьями, виноградниками и пахучими полевыми цветами. Добраться сюда не просто, ведь дорога грунтовая, а не асфальтированная. Кроме того, на пляже нет никаких удобств – туалета, душа или ресторанов.

Именно из-за сложности добирания и отсутствия инфраструктуры массовый туризм еще не коснулся этого уголка. Здесь царит идиллическая атмосфера, которая напоминает райский уголок.

Вид на пляж Кара Дере / Фото Depositphotos

Северный пляж Приморского – идеально подходит для серфинга и виндсерфинга из-за того, что здесь часто бывают волны. Начинающие в этом деле могут забронировать урок в школе серфинга и освоить новый опыт. Рядом с пляжем есть зона коворкинга, поэтому в перерыве от серфинга можно работать с видом на Черное море.

Северный пляж в городе Приморско, Болгария / Фото Petko Kucarov

Пляж Велека – уникальное место, где рядом с соленым Черным морем течет пресная река Велека. Их разделяет лишь тонкая песчаная коса, поэтому отдыхающие могут выбирать, где им купаться. Также здесь можно арендовать каяки и исследовать реку. Над пляжем проходит большой миграционный путь птиц Виа Понтика, поэтому, кроме купания в теплом море, здесь можно наблюдать за различными птицами.



Живописный пляж Велека / Фото Dinko Georgiev, Shutterstock

Болгария остается в тени популярных средиземноморских направлений, но именно в этом и кроется ее главное преимущество. Здесь до сих пор можно найти пляжи без толп, прозрачную воду и курорты, где можно отдохнуть значительно спокойнее, чем в переполненных туристами странах.