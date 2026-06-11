Частини цих проблем легко уникнути, якщо підготуватися заздалегідь. Читайте важливі поради, які варто знати перед відпочинком, з посиланням на Hotels.com.

Дивіться також Українці обирають Закінтос для відпочинку: що подивитися, коли їхати та скільки це коштує

Про які мінуси відпочинку на Майорці варто знати туристам?

Спека може зіпсувати відпочинок

У літні місяці температура на Майорці нерідко перевищує + 35, або навіть + 40 градусів. Через це тривалі прогулянки містом або походи в гори можуть бути небезпечними, а влада під час хвиль спеки навіть рекомендує утриматися від деяких маршрутів. Тому плануйте екскурсії на ранок або вечір, носіть легкий одяг, головний убір та завжди майте із собою воду.

У літні місяці температура дуже висока / фото Canva

Не варто їхати лише заради пляжів

Багато туристів проводять всю відпустку біля моря, хоча Майорка має значно більше цікавинок: гірські села, історичні пам'ятки та природні парки. Виділіть хоча б один – два дні на подорож островом та відвідування внутрішніх районів.

Пляжний одяг доречний не всюди

У туристів часто виникає спокуса ходити містом у купальниках або пляжному одязі. Проте в Пальмі та біля історичних пам'яток це вважається недоречним. Варто взяти із собою легкий повсякденний одяг або сорочку, щоб переодягнутися після пляжу.

Незвичний графік роботи ресторанів

Тим, хто звик обідати о 12:00 або вечеряти о 18:00, може бути складно знайти автентичний заклад. У місцевих жителів обід часто починається близько 14:00, а вечеря після 20:00 – 21:00. Тому заздалегідь перевіряйте години роботи ресторанів або плануйте перекуси між основними прийомами їжі.

Не всюди зручно розраховуватися карткою

Хоча банківські картки приймають у більшості закладів, невеликі магазини, пляжні сервіси чи окремі таксі можуть віддавати перевагу готівці. Майте при собі невелику суму готівки в євро для дрібних витрат.

Туристи можуть натрапити на шахрайські пропозиції

На пляжах або набережних іноді пропонують "виграшні" лотереї чи безкоштовні подарунки. Насправді вони можуть завершитися тривалими рекламними презентаціями або спробами продати дорогі туристичні пакети. Тому не погоджуйтеся на сумнівні акції та не підписуйте документи, якщо не планували цього.

Дивіться також Європейські курорти з ідеальною погодою: де шукати гарантоване сонце цієї відпустки

Гучні вечірки підходять не всім

Курорт Магалуф відомий своїм нічним життям, однак велика кількість туристів і алкогольні вечірки можуть не відповідати очікуванням тих, хто шукає спокійний відпочинок. До того ж на вулицях діють обмеження щодо вживання алкоголю. Якщо ви хочете тиші, обирайте інші курорти острова або менш людні райони.

Не варто розраховувати на популярні сервіси виклику авто

На острові не завжди доступні звичні для багатьох застосунки для замовлення поїздок, тому туристи можуть зіткнутися з труднощами під час пересування. Тому користуйтеся офіційними таксі, громадським транспортом, а краще взагалі заздалегідь орендуйте автомобіль.

Попри ці особливості, Майорка залишається одним із найкращих місць для відпочинку в Європі. Більшість можливих незручностей легко уникнути, якщо знати про них ще до подорожі та правильно спланувати маршрут.