Останнім часом туристи дедалі частіше звертають увагу на грецький острів Закінтос як на напрямок для пляжного відпочинку. У соцмережах активно обговорюють, чи справді він дорогий, що варто подивитися та коли найкраще планувати поїздку.

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Що варто подивитися на Закінтосі?

Серед найпопулярніших місць туристи виділяють не лише пляжі, а і природні та культурні пам'ятки острова.

Пляж Каламакі – спокійна піщана локація з білим піском і гірськими краєвидами. Це частина морського національного парку, де гніздяться морські черепахи.

Пляж Каламакі / фото Drew Davies

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Порто-Лімніонас – мальовнича бухта серед скель із кришталево чистою водою, популярна для купання та снорклінгу.

– мальовнича бухта серед скель із кришталево чистою водою, популярна для купання та снорклінгу. Аркадійський монастир – одна з головних історичних пам'яток острова з багатою культурною спадщиною.

Аркадійський монастир / фото TripAdvisor

Банановий пляж – один із найжвавіших пляжів, відомий водними розвагами, музикою та активним відпочинком.

– один із найжвавіших пляжів, відомий водними розвагами, музикою та активним відпочинком. Пляж Геракас – охоронювана природна зона та місце гніздування морських черепах, частина території закривається для відвідування.

– охоронювана природна зона та місце гніздування морських черепах, частина території закривається для відвідування. Пляж Сігія – більш спокійна локація з чистою водою та меншою кількістю туристів.

Пляж Сігія / фото TripAdvisor

Коли найкраще їхати на острів?

Як зазначають мандрівники, сезонність суттєво впливає на враження та бюджет. У травні та вересні можна знайти доступніше житло та менше туристів, тоді як у липні та серпні ціни зростають у кілька разів, а острів стає найбільш завантаженим.

Атмосфера острова: дивитись відео

Скільки коштує відпочинок?

Вартість подорожі залежить від формату відпочинку. Житло може коштувати від 25 – 40 євро за ніч у міжсезоння, тоді як у пік сезону ціни перевищують 100 євро. Загальний бюджет поїздки на 7 – 10 днів для однієї людини може коливатися від приблизно 30 – 60 тисяч гривень і вище – усе залежить від перельоту, житла, оренди авто та екскурсій.

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Корисні поради для подорожі на Закінтос

Острів – не лише для вечірок

Попри популярність Лаганаса як тусовочного району, більша частина острова спокійна: маленькі села, тихі пляжі та природні локації. Якщо не любите нічне життя, тоді просто обирайте інші райони. Наприклад, Північ острова (Ціліві, Алікес) та віддалені райони – кращі для тихого відпочинку. Там менше натовпів і більше "автентичної" атмосфери.

Оренда авто сильно спрощує подорож

Громадський транспорт обмежений, а дороги вузькі та довгі. Авто, скутер або квадроцикл дозволяють побачити значно більше. Відстані можуть займати до 1 – 2 годин.

Черепахи – головний символ острова, але їх не варто турбувати

Закінтос – місце гніздування морських черепах. Краще не брати масові "тури за черепахами", а дотримуватися дистанції або обирати екотуризм / волонтерські програми.