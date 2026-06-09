В последнее время туристы все чаще обращают внимание на греческий остров Закинтос как на направление для пляжного отдыха. У соцсетях активно обсуждают, действительно ли он дорогой, что стоит посмотреть и когда лучше всего планировать поездку.

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Что стоит посмотреть на Закинтосе?

Среди самых популярных мест туристы выделяют не только пляжи, но и природные и культурные достопримечательности острова.

Пляж Каламаки – спокойная песчаная локация с белым песком и горными пейзажами. Это часть морского национального парка, где гнездятся морские черепахи.

Пляж Каламаки / фото Drew Davies

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Порто-Лимнионас – живописная бухта среди скал с кристально чистой водой, популярна для купания и снорклинга.

– живописная бухта среди скал с кристально чистой водой, популярна для купания и снорклинга. Аркадийский монастырь – одна из главных исторических достопримечательностей острова с богатым культурным наследием.

Аркадийский монастырь / фото TripAdvisor

Банановый пляж – один из самых оживленных пляжей, известный водными развлечениями, музыкой и активным отдыхом.

– один из самых оживленных пляжей, известный водными развлечениями, музыкой и активным отдыхом. Пляж Геракас – охраняемая природная зона и место гнездования морских черепах, часть территории закрывается для посещения.

– охраняемая природная зона и место гнездования морских черепах, часть территории закрывается для посещения. Пляж Сигия – более спокойная локация с чистой водой и меньшим количеством туристов.

Пляж Сигия / фото TripAdvisor

Когда лучше всего ехать на остров?

Как отмечают путешественники, сезонность существенно влияет на впечатления и бюджет. У мае и сентябре можно найти доступное жилье и меньше туристов, тогда как в июле и августе цены растут в несколько раз, а остров становится наиболее загруженным.

Атмосфера острова: смотреть видео

Сколько стоит отдых?

Стоимость путешествия зависит от формата отдыха. Жилье может стоить от 25 – 40 евро за ночь в межсезонье, тогда как в пик сезона цены превышают 100 евро. Общий бюджет поездки на 7 – 10 дней для одного человека может колебаться от примерно 30 – 60 тысяч гривен и выше – все зависит от перелета, жилья, аренды авто и экскурсий.

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Полезные советы для путешествия на Закинтос

Остров – не только для вечеринок

Несмотря на популярность Лаганаса как тусовочного района, большая часть острова спокойная: маленькие деревни, тихие пляжи и природные локации. Если не любите ночную жизнь, тогда просто выбирайте другие районы. Например, Север острова (Циливи, Аликес) и отдаленные районы – лучшие для тихого отдыха. Там меньше толп и больше "аутентичной" атмосферы.

Аренда авто сильно упрощает путешествие

Общественный транспорт ограничен, а дороги узкие и длинные. Авто, скутер или квадроцикл позволяют увидеть значительно больше. Расстояния могут занимать до 1 – 2 часов.

Черепахи – главный символ острова, но их не стоит беспокоить

Закинтос – место гнездования морских черепах. Лучше не брать массовые "туры за черепахами", а соблюдать дистанцию или выбирать экотуризм / волонтерские программы.