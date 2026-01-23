Интересная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью со ссылкой на Quora.

Какое море омывает больше всего стран?

Средиземное море омывает берега многих стран – всего 22 суверенных государства имеют выход к этому морю. Вот перечень стран (по часовой стрелке от Гибралтарского пролива): Испания, Франция, Монако, Италия, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Греция, Турция, Кипр, Сирия, Ливан, Израиль, Палестина (Сектор Газа), Египет, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, Мальта.

Средиземное море / фото Википедии

В списке Палестина (Сектор Газа) учтена как средиземноморская прибрежная территория, хотя она не является полностью признанным суверенным государством; некоторые источники подают только 21 страну без нее.

Микрогосударства, такие как Сан-Марино, Ватикан и Андорра, а также страны без выхода к морю, не включены. Среди островных государств в Средиземном море: Кипр и Мальта, а Монако является суверенным микрогосударством на побережье.

Геологические исследования свидетельствуют, что около 5,9 миллионов лет назад Средиземное море отделилось от Атлантики и частично или полностью высохло примерно на 600 000 лет во время Мессинского кризиса солености, прежде чем его снова наполнила вода в результате Занклинского наводнения около 5,3 миллионов лет назад, отмечается в Википедии.

