Какое море омывает больше всего стран?
Средиземное море омывает берега многих стран – всего 22 суверенных государства имеют выход к этому морю. Вот перечень стран (по часовой стрелке от Гибралтарского пролива): Испания, Франция, Монако, Италия, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Греция, Турция, Кипр, Сирия, Ливан, Израиль, Палестина (Сектор Газа), Египет, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, Мальта.
Средиземное море / фото Википедии
В списке Палестина (Сектор Газа) учтена как средиземноморская прибрежная территория, хотя она не является полностью признанным суверенным государством; некоторые источники подают только 21 страну без нее.
Микрогосударства, такие как Сан-Марино, Ватикан и Андорра, а также страны без выхода к морю, не включены. Среди островных государств в Средиземном море: Кипр и Мальта, а Монако является суверенным микрогосударством на побережье.
Геологические исследования свидетельствуют, что около 5,9 миллионов лет назад Средиземное море отделилось от Атлантики и частично или полностью высохло примерно на 600 000 лет во время Мессинского кризиса солености, прежде чем его снова наполнила вода в результате Занклинского наводнения около 5,3 миллионов лет назад, отмечается в Википедии.
Где классно отдохнуть у моря в 2026?
Мы уже давали полный гид на год по теплым направлениям возле моря. Например, в январе стоит выбрать Дубай, ОАЭ: температура в январе колеблется от 15 до 24 градусов, что делает этот месяц прекрасным для посещения города перед летней жарой. Основные достопримечательности: Бурдж-Халифа, огромные торговые центры и красивые пляжи.
Далее Мексика: зимние месяцы идеальное время для поездки со средней температурой около 29 градусов, сухой и солнечной погодой. Канкун, Пуэрто-Вальярта и Кабо-Сан-Лукас предлагают великолепные пляжи, яркая ночная жизнь и отели "все включено".
Ну и, конечно, Карибские острова: январь лучшее время для Барбадоса, Ямайки и Доминиканской Республики, когда погода солнечная, теплая, а песчаные пляжи и приключения ждут посетителей.