Городок расположен в 8 километрах от границы с Южной Дакотой, пишет Mirror. Официально в нем зарегистрирована лишь одна жительница – 90-летняя женщина Элси Эйлер. В городе она мэр, библиотекарь, клерк и бармен.

Что известно о самом маленьком городе в мире?

Когда-то в Монове жило 150 человек, которые занимались фермерством. Здесь были рестораны и даже собственная тюрьма. После Второй мировой войны условия фермерства ухудшились, сельская экономика пришла в упадок, поэтому Монови начало угасать, как и большинство подобных общин в США.

Уже к 1980 году население города насчитывало 18 жителей, а через 20 лет в городе осталась только Элси и ее муж Руди, которые держали в городе таверну. В 2004 году после смерти мужа женщина осталась ответственной за весь город.



90-летняя жительница городка / Фото AP

Монови в США занесено в Книгу рекордов Гиннеса, как наименее населенный город в мире. Но несмотря на все, любознательные туристы начали все чаще наведываться в город, чтобы посетить таверну и библиотеку Руди Эйлера.

В город все равно съезжаются постоянные клиенты таверны, живущих в радиусе 50 километров от Монови. Элси называет их своей семьей, потому что они приходят к ней уже много лет. Женщина помнит их еще младенцами, а теперь они наведываются к Элси со своими детьми.

Женщина рассказала в одном из интервью, что останется жить в месте до самой смерти, а когда оно уменьшится до нуля, то станет уже забытым "местом у дороги".

