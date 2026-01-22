Ведь биоразнообразие Сокотры более чем впечатляет. Со ссылкой на портал Welcome to Socotra рассказываем об острове подробнее.

Сокотра – остров драконовых деревьев: где это уникальное место и чем еще известно?

Остров Сокотра расположен в Аравийском море примерно в 350 километрах к югу от йеменского побережья. Он "плавает" между Аравийским полуостровом и Африкой, в бирюзовых водах Индийского океана.

Самым известным символом Сокотры является драконовое дерево – Dracaena cinnabari, оно растет только на этом архипелаге. Дерево так назвали из-за красного цвета его сока, похожего на кровь. Это также национальное дерево Йемена.

Драконовые деревья имеют характерную зонтикообразную форму кроны и растут на ветреных плато высоко над Аравийским морем. Старым деревьям сотни лет, и они выстроены вдоль скалистых вершин Сокотры.

Этот остров также известен тем, что является одним из самых биологически разнообразных мест на Земле. В 2008 году архипелаг классифицировали как объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

На острове растут еще три захватывающих эндемических вида – пустынная роза или бутылочное дерево (Adenium socotranum), огуречное дерево (Dendrosicyos socotranus), а также суккуленты. Архипелаг является домом для более 50 тысяч человек.

Невероятный и особенный – остров Сокотра: смотрите видео GreatBigStory

К сожалению, невероятной красоты леса из драконовых деревьев подвергаются разрушению из-за все более интенсивных штормов, а молодые саженцы съедают козы, что излишне расплодились. Изменение климата и человеческая деятельность создают экологическую катастрофу для острова, как отмечает CNN.

К слову, несмотря на гражданскую войну на материковом Йемене, Сокотра оставалась относительно спокойной. Йемен преимущественно закрыт для туризма, а вот этот остров – нет.

Сокотру называют наиболее инопланетным местом на Земле благодаря уникальной флоре и фауне. Кроме этого, туристы могут увидеть белоснежные пляжи, посетить пещеру Дагуб с ритуальными наскальными образованиями, подняться на песчаные дюны Захек в 200 метров высотой и отправиться на плато Диксам, где, собственно, растут драконовые деревья.

