Адже біорізноманіття Сокотри більш ніж вражає. З посиланням на портал Welcome to Socotra розповідаємо про острів докладніше.

Сокотра – острів драконових дерев: де це унікальне місце та чим ще відоме?

Острів Сокотра розташований в Аравійському морі приблизно за 350 кілометрів на південь від єменського узбережжя. Він "плаває" між Аравійським півостровом та Африкою, у бірюзових водах Індійського океану.​

Найвідомішим символом Сокотри є драконове дерево – Dracaena cinnabari, воно росте тільки на цьому архіпелазі. Дерево так назвали через червоний колір його соку, схожого на кров. Це також національне дерево Ємену.​

Драконові дерева мають характерну парасолькоподібну форму крони й ростуть на вітряних плато високо над Аравійським морем. Старим деревам сотні років, і вони вишикувані вздовж скелястих вершин Сокотри.​

Цей острів також відомий тим, що є одним із найбільш біологічно різноманітних місць на Землі. У 2008 році архіпелаг класифікували як об'єкт Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО.​

На острові ростуть ще три найзахопливіші ендемічні види – пустельна троянда або пляшкове дерево (Adenium socotranum), огіркове дерево (Dendrosicyos socotranus), а також сукуленти. Архіпелаг є домом для понад 50 тисяч людей.​

На жаль, неймовірної краси ліси з драконових дерев зазнають руйнування через дедалі інтенсивніші шторми, а молоді саджанці з'їдають кози, що надміру розплодилися. Зміна клімату та людська діяльність створюють екологічну катастрофу для острова, як зазначає CNN.

До слова, попри громадянську війну на материковому Ємені, Сокотра залишалася відносно спокійною. Ємен переважно закритий для туризму, а от цей острів – ні.

Сокотру називають найбільш інопланетним місцем на Землі завдяки унікальній флорі та фауні.​ Крім цього, туристи можуть побачити білосніжні пляжі, відвідати печеру Дагуб з ритуальними наскельними утвореннями, піднятися на піщані дюни Захек у 200 метрів заввишки та помандрувати на плато Діксам, де, власне, ростуть драконові дерева.

