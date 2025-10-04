Куда стоит полететь на море в декабре?
Директор туристического агентства "Турмапа" Екатерина Козлова рассказала 24 Каналу о новом экзотическом направлении, которое обещает стать настоящим трендом среди украинцев.
Читайте также Египет без россиян: на каком курорте страны не встретишь "соседей"
Речь идет о самом большом острове во Вьетнаме – Фукуок. Он расположен в Сиамском заливе в Южнокитайском море.
В декабре на Фукуок стартуют рейсы из Кишинева – самого популярного аэропорта среди украинцев. На первые самолеты цены всегда выгодные, поэтому любителям экзотики стоит присмотреться к этому направлению,
– отметила Екатерина.
Заметим, что из аэропортов Польши есть рейсы на Фукуок, но цены довольно высокие – от 1 тысячи долларов в две стороны. Из Кишинева стоимость обещают ниже.
Где расположен Фукуок: карта
Что увидеть на острове Фукуок?
Хотя Фукуок принадлежит Вьетнаму, но географически он ближе расположен к Камбодже – всего в 15 километрах. Этот остров славится длинными песчаными пляжами, коралловыми рифами, красивым национальным парком и хорошо развитой инфраструктурой. Чтобы его посетить, туристам не нужна виза – украинцы могут находиться на Фукуоку 30 дней.
Туристический путеводитель Lonely Planet рассказал, что обязательно надо сделать во время отпуска на острове Фукуок:
- отправиться на экскурсию на лодке между островами;
- прокатиться на самой длинной в мире канатной дороге, с которой открываются удивительные виды;
- посетить парк развлечений Sunworld с водными горками и другими аттракционами;
- проснуться рано утром, чтобы увидеть самый красивый восход солнца на тропическом острове;
- посетить развлекательный комплекс Sunset Town, где можно увидеть копию итальянского Амальфи.