Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Express.
Смотрите также Отдых на любой вкус: скрытая жемчужина Европы как для семей, так и для активных туристов
Какой город в Великобритании считается "самым несчастливым" и почему?
Представьте, что ваш родной город входит в перечень "самых несчастливых мест для жизни". Именно так произошло с Питерборо в Великобритании в Кембриджшире, который по опросу оказался на 213-м месте из 220. И хотя такая оценка не является полной неожиданностью, реальность здесь значительно многограннее.
Питерборо действительно имеет проблемы, которые влияют на общее восприятие: в городе есть заброшенные районы, нехватка пространства для досуга и не слишком привлекательный центр. Эти факторы и тянут город вниз в рейтингах.
Как выглядит город: смотреть видео
Впрочем, местные отмечают, что внешние оценки не отражают всего. Питерборо имеет преимущества, которыми ежедневно пользуются те, кто живет здесь: быстрое транспортное сообщение с Лондоном, доступное жилье, хороший выбор магазинов и торговых центров, а также относительно спокойный ритм жизни.
Город может не выглядеть идеально для туристов, но для местных он уютный и понятный. Здесь легко найти "свои" места, сформировать круг знакомых и оценить практические плюсы, которые часто недоступны в более "счастливых" и дорогих городах. Именно поэтому многие жители не спешат переезжать, даже несмотря на неутешительные рейтинги.
Также оно спокойное и не заполнено толпами туристов, поэтому здесь можно по-настоящему отдохнуть. Прогулки по его улицам дарят атмосферу расслабленности, а природа вокруг позволяет забыть о суете больших городов.
Смотрите также Зимняя магия за скромные деньги: одно место Европы назвали лучшим для рождественского путешествия
Об этом говорят и многие пользователи на Reddit, а именно, что Питерборо имеет свои сильные стороны. Город отличается интересной историей, характерной архитектурой, наличием кафедрального собора и удобным доступом к природе. Также здесь есть активные локальные сообщества: от творческих до технических. Вот перечень интересных локаций, которые стоит посетить:
Собор Питерборо;
Ферри Мидоуз в парке Нин;
Флег-Фен (исторический археологический объект);
Элтон-Холл и сады;
Водяная мельница 18 века.
Улицы Питерборо / фото The Sun
Среди недостатков чаще всего упоминают то, что инфраструктура и культурные возможности не успевают за стремительным ростом города. Не хватает больших музеев, современных галерей, концертных площадок и ярких туристических аттракций. Центр города считают малопривлекательным, ведь немного причин посещать его регулярно, поскольку большинство интересных мест находятся на окраинах.
В то же время отмечают и важный контекст: многие проблемы Питерборо присущи и другим британским городам подобного размера, а соседние крупные центры, как Кембридж и Милтон-Кинз часто перетягивают на себя туристов, бизнес и культурную активность.
Что посетить в Великобритании?
Вы точно будете в шоке, ведь эту деревню туристы путают с ИИ! Оно выглядит сказочным, потому что во время перестройки были использованы различные архитектурные стили, и это не может не удивлять.
Или же, узнайте о деревне Портмерион в Британии, что поднимает настроение всем туристам. Спросите, почему? Потому что, оно состоит из 96-ти разноцветных зданий, старинные деревья, склоны с видом на море и особая атмосфера, что не просто поражает, но и работает терапевтически. Поэтому если хочется немного цвета и тепла зимой – это место именно то.