Містечко розташоване за 8 кілометрів від кордону з Південною Дакотою, пише Mirror. Офіційно в ньому зареєстрована лише одна жителька – 90-річна жінка Елсі Ейлер. У місті вона мер, бібліотекарка, клерк та бармен.

Що відомо про найменше місто у світі?

Колись у Монові мешкало 150 людей, які займалися фермерством. Тут були ресторани та навіть власна в’язниця. Після Другої світової війни умови фермерства погіршилися, сільська економіка зазнала занепаду, тож Монові почало згасати, як і більшість подібних громад у США.

Вже до 1980 року населення місто налічувало 18 мешканців, а через 20 років у місті залишилася лише Елсі та її чоловік Руді, які тримали у місті таверну. У 2004 році після смерті чоловіка жінка залишилася відповідальною за все місто.



90-річна мешканка містечка / Фото AP

Монові у США занесене до Книги рекордів Гіннеса, як найменш населене місто у світі. Та попри все, допитливі туристи почали все частіше навідуватися в місто, щоб відвідати таверну та бібліотеку Руді Ейлера.

До міста все одно з’їжджаються постійні клієнти таверни, що живуть у радіусу 50 кілометрів від Монові. Елсі називає їх своєю родиною, бо вони приходять до неї вже багато років. Жінка пам’ятає їх ще немовлятами, а тепер вони навідуються до Елсі зі своїми дітьми.

Жінка розповіла в одному з інтерв’ю, що залишиться жити в місці до самої смерті, а коли воно зменшиться до нуля, то стане вже забутим "місцем біля дороги".

Де розташований один з найнебезпечніших маршрутів світу?

Дар'єнський розрив – це небезпечний 100-кілометровий відрізок без дороги на Панамериканському шосе, що з'єднує Аляску з півднем Аргентини, пише Britannica. Перехід через Дар'єнський розрив є небезпечним через природні та людські загрози, включаючи тропічні хвороби, злочинні угруповання і важкі умови місцевості.

