Які європейські напрямки будуть найкращими для відпочинку у 2026?

Все більше мандрівників шукають спокійніші та доступніші альтернативи популярним туристичним гарячим точкам. Експерти з подорожей виділили п'ять менш відомих європейських напрямків, які варто відвідати в 2026 році, щоб уникнути натовпу:

Тренчин, Словаччина

Це історичне місто на заході Словаччини часто називають "Перлиною Поважі" завдяки середньовічній архітектурі та мальовничому розташуванню на річці Вах. Тренчин цього року стане однією з європейських культурних столиць разом з Оулу у Фінляндії, що передбачає фестивалі, художні інсталяції та оновлені громадські простори. Відвідувачі можуть піднятися на міську вежу, побачити замок Тренчин і насолодитися кавою на центральній площі.

Ідеальний період для поїздки: травень – вересень, а на початку липня проходить найбільший музичний фестиваль Словаччини Pohoda.

Гент, Бельгія

У той час як туристи часто обирають Брюгге або Антверпен, місцеві віддають перевагу Генту. Місто славиться казковими каналами, середньовічною архітектурою та студентською енергією, але натовпу тут значно менше. Основні пам'ятки включають Собор Святого Баво з Гентським вівтарем, канали Граслей та Коренлей – ідеальні для спостереження за заходом сонця.

Найкращий час для відвідування: квітень – червень або вересень – жовтень. Зимою місто перетворюється на чарівну країну чудес із Різдвяним ринком.

Кемпер, Франція

Це чарівне місто в серці Бретані пропонує автентичну альтернативу переповненому південному узбережжю Франції. Уздовж річки Одет можна побачити похилі фахверкові будинки та залишки середньовічних стін. Серед визначних пам'яток: собор Сен-Корентіна, гончарні майстерні та мальовничі прогулянки на човні. Кемпер також славиться кулінарними закладами, включно з рестораном Allium із зіркою Мішлен.

Найкращий час для відвідування: кінець червня – початок вересня, коли проходить Фестиваль де Корнуайль, присвячений бретонській музиці, танцям і традиційному костюму.

Турин, Італія

Відома елегантними кафе, шоколадними традиціями та мальовничим альпійським фоном. Турин поєднує велич паризького стилю бароко та невимушену атмосферу. Основні моменти включають поїздку на скляному ліфті Моле Антонелліана з панорамою Альп, дегустацію класичної кави Bicerin та відвідування Королівського палацу – одного із головних історичних та культурних символів італійського міста, пише TripAdvisor.

Найкращий час для поїздки: травень, червень і вересень. У грудні місто оживає на фестивалі світлових інсталяцій Luci d'Artista.

Познань, Польща

Розташований на заході Польщі, Познань відомий райдужними таунхаусами на Старій ринковій площі. Це одне з найзеленіших міст країни, із великими парками, озером Мальта та восьмимильною набережною Wartostrada. Визначні місця включають парк Цитадела та штучне озеро з лижним схилом і мініатюрною залізницею.

Найкращий час для відвідування: травень – вересень, а 11 листопада можна потрапити на святкування Дня Святого Мартіна з парадами та вуличними фестивалями.

