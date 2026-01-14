Тревел-блогерка @nast.anst вже не уявляє свого життя без подорожей. Вона поділилася коротким оглядом про кілька країн, які відвідала у цьому році і назвала ту, яка сподобалася їй найбільше. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Не те, чого очікувала: чому туристка розчарувалася Канарами взимку

Як українка оцінила країни, якими подорожувала?

Кабо-Верде – 9 з 10. Ця африканська країна чудово підходить, якщо взимку хочеться відправитися кудись у теплі краї. Тут на туристів чекає справжнє літо з теплим океаном, можливостями для серфінгу і відчуттям повної свободи. До того ж пляжі не переповнені відпочивальниками, що є ще одним великим бонусом.

Кувейт – 7 з 10. За словами Анастасії, Кувейт – це цікава країна з арабським колоритом, у якій здається ніби потрапив в інший світ. Однак мандрівниця вважає, що більше ніж один раз сюди не варто їхати.

Азербайджан – 8 з 10. Тут відчувається ідеальне поєднання традиційної східної культури і сучасності. Якщо Європа вас більше не дивує, а в Азію їхати ще страшно, то Азербайджан стане ідеальним варіантом.

Оман – 10 з 10. Українка вважає Оман найбільш недооціненою країною. Тут є все – гори, океан, пустеля, відчуття безпеки і спокою.

Узбекистан – 10 з 10. Ця країна стала абсолютним фаворитом українки. Тут є старі міста з красивою архітектурою, дуже смачна їжа, а ціни – доступні. Узбекистан здатний дійсно дивувати.

Зверніть увагу! Ресурс Enchanting Travels назвав 4 місця, які варто побачити всім мандрівникам, що зібралися їхати в Узбекистан. На першому місці є місто Самарканд, яке належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Експерти закликають прогулятися площею Регістан, архітектура якої просто вражає. Також варто відвідати мавзолей Бахауддіна Накшбанді в Бухарі, колоритний ринок Чорсу в Ташкенті, де можна скуштувати страви традиційної кухні, та лазні у Бухарі.



Місто Самарканда в Узбекистані / Фото Depositphotos

Які ціни в Узбекистані?

Ціни в Узбекистані дешевші, аніж в Європі. Орендувати житло в історичному центрі міста можна всього за 800 – 1500 гривень за ніч. Вечеря у хорошому ресторані коштує близько 500 – 900 гривень на двох. При цьому порції дуже великі і смачні.

Пересуватися містом вигідно на таксі – в середньому поїздка обійдеться у 1 – 5 доларів. За подорожі потягом між містами треба заплатити від 400 до 1200 гривні.