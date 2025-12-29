Користувачка тіктоку @nast.anst відвідала понад 60 країн і тепер закликає інших мандрівників виходити за межі поїздкою Європою. Вона розповіла у скільки їй обійшлася поїздка в Узбекистан і чому сюди варто приїхати, повідомляє 24 Канал.

Скільки туристка витратила в Узбекистані?

Подорожуючи узбецькими містами, Анастасія щоразу обирала житло у центрі старого міста. Вартість за ніч вартувала близько 800 – 1500 гривень. При цьому щоранку українка прокидалася в історичному центрі, а не десь у спальному районі, як це є у Європі.

Виходиш з дому, а навколо – історичні будівлі, мечеті, старі вулиці,

– розповіла мандрівниця.

Вечеря в хорошому ресторані в Узбекистані коштує близько 500 – 900 гривень на двох разом з напоями. Порції дуже великі, а їжа смачна і ситна.

Щоб подорожувати між містами, українка користувалася залізницею Afrosiyob. Цей потяг швидкісний і дуже комфортний. Дівчина поділилася орієнтовними цінами на квитки:

з Ташкенту у Самарканд квиток коштує близько 500 – 900 гривень,

з Самарканду у Бухару – 400 – 800 гривень,

з Бухари у Ташкент – 700 – 1200 гривень.

По місту Анастасія пересувалася на таксі, яке тут дуже дешеве. В середньому поїздка коштувала 1 – 5 доларів. За переліт з Європи в Узбекистан треба заплатити близько 6 000 – 12 000 гривень.

Тож, як ви могли зрозуміти, ціни в Узбекистані значно дешевші, аніж у європейських містах.

Що обов'язково треба побачити в Узбекистані?

Ресурс Enchanting Travels назвав місця, які варто побачити кожному туристу, що зібрався в Узбекистан: