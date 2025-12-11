24 Канал з посиланням на Travel off Path розповідає про 5 європейських міст, де можна провести зимову відпустку без зайвих витрат і водночас отримати максимум нових вражень.

Куди поїхати у Європі зимою і не влетіти в копієчку?

Гданськ, Польща

Гданськ – це портове місто на сході Польщі з затишною атмосферою. Тут є красива набережна, костел Святої Марії та ресторани, де готують традиційні польські страви. Обід в недорогому закладі обійдеться у 10 – 15 доларів за людину, проживання у бюджетному готелі – 20 – 30 доларів за ніч, а ціни на квитки у музеї варіюються від 6 до 9 доларів.

До слова, за даними рейтингу Travelist.pl, Гданськ визнали найкрасивішим містом Польщі у 2024 році. Це місто поєднує багату історію та красиву природу, саме сюди радять їхати на вихідні, коли хочеться перезавантажитися.

Старе місто у Гданську / Фото Depositphotos

Рига, Латвія

Латвійська столиця – точно не найпопулярніший туристичний напрямок. Але експерти запевняють, що після відвідин цього міста галерея в телефоні буде переповнена фотографіями красивої архітектури. Середньовічне старе місто у Ризі – наче кадр з мультфільму Disney. Тут є барвисті будиночки, вузькі вулички і колоритні таверни.

Пообідати у Ризі можна всього за 8 – 12 доларів за особу, а одноразовий квиток у громадський транспорт коштує від 1,6 долара.



Затишна площа у Ризі / Фото Depositphotos

Салоніки, Греція

Якщо ви хочете погуляти у більш комфортній температурі, то Салоніки у Греції – чудовий варіант. В незесон тут мало туристів й панує справжня грецька атмосфера. Обов'язково скуштуйте традиційні грецькі страви, які в бюджетному закладі коштують 11 – 17 доларів та погуляйте біля найпопулярніших архітектурних пам'яток.

Вид на Салоніки / Фото Depositphotos

Пондеведра, Іспанія

Більшість туристів навіть не чули про це місто на північному заході Іспанії. Пондеведра точно має чим здивувати – тут є красива архітектура, готичні будівлі та сімейні ресторани з недорогими цінами. До речі, Пондеведра лежить на Шляху святого Якова.

Проживання у хостелі тут обійдеться у 32 – 40 доларів за ніч, а в тризірковому готелі – 70 – 90 доларів.

Зверніть увагу! Шлях святого Якова або Каміно-де-Сантьяго – це мережа паломницьких доріг до міста Сантьяго-де-Компостела, яка має маршрути різного рівня складності. Вона популярна на весь світ і люди з різних країн приїжджають сюди, щоб пройти своє "каміно". Раніше ми розповідали про те, що мотивує туристів різного віку проходити сотні кілометрів пішки.



Спокійна й затишна Пондеведра в Іспанії / Фото Depositphotos

Софія, Болгарія

Протягом багатьох років Софія перебувала під контролем різних цивілізацій, що робить міський пейзаж справді унікальним: від римських церков та мозаїк до мечетей османської епохи та величного собору Олександра Невського. Болгарська авіакомпанія GullivAir запустить рейси до США, а тому прогнозується зростання туризму у Софію.

Столиця Болгарії Софія / Фото Depositphotos

Наразі ціни тут дуже дешеві. Обід в недорогому закладі коштує 9 – 12 доларів, а проїзд в громадському транспорті – менше ніж долар.