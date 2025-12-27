Lonely Planet розповів про 5 найкращих пляжів Домініканської Республіки – від популярних курортних локацій до майже диких узбереж, де можна залишитися наодинці з Карибським морем. Про це повідомляє 24 Канал.

Які пляжі Домінікани вважають найкращими?

Кайо Левентадо

Це справжній рай біля узбережжя Савани. Кайо Левентадо – це невеличкий острів, до якого можна добратися на водному таксі. Дві третини острова належить розкішному готельному комплексу, а от решта – доступна для інших відпочивальників. Тут вони засмагають, плавають на дошці, танцюють бачату і п'ють піна коладу. З січня по березень на острові триває сезон спостереження за китами, які припливають сюди для парування.

Баваро

Плайя Баваро – один з найдовших карибських пляжів, бо простягається аж на 48 кілометрів. Море тут спокійне, а тому цей пляж називають ідеальним для відпочинку з дітьми.

Сан-Рафаель

На цьому пляжі тепле Карибське море зустрічається з холодними водами гірської річки Сан-Рафаель. Вода тут надто бурхлива для купання, але є природні басейни, які ідеально підходять для релаксу.



Райські пляжі Домінікани / Фото Depositphotos

Енкуентро

Цей маленький пляж на березі Атлантичного океану ідеально підходить для серфінгу. Щоб дістатися до нього, треба пройти через колоритний тропічний ліс, де місцеві торговці продають сувеніри і різні смаколики.

Баїя-де-Лас-Агілас

Це один з головних претендентів на звання найкращого пляжу Домінікани. Баїя-де-Лас-Агілас розташований у Національному парку Харагуа, а дістатися до нього можна човном з Кабо-Рохо. Оскільки пляж лежить на території заповідника, то тут панує ідеальна чистота і блаженна тиша, в якій чути лише шум хвиль.

Коли найкращий час для відпустки у Домінікані?

Як пише Royal Caribbean, відпочинок у Домініканській республіці найкраще планувати на період з листопада по квітень. У ці місяці температура повітря коливається у межах +22…+29 градусів, а можливість дощу – мінімальна. Крім того, саме у цей період можна побачити китів і відвідати колоритні карнавали.

Низький сезон на Домінікані – з середини липня по жовтень. У ці місяці тут майже щодня падає післяобідній дощ.