А от з раннім бронюванням, ручною поклажею й простим житлом – усе можливо. 24 Канал із посиланням на aleksa.meow у тіктоці розповість про це докладніше.

Як реально провести 2 тижні на Балі з перельотом за 1000 доларів?

Переліт.

Якщо не прив'язуватися до конкретного міста вильоту, а шукати рейси з різних європейських хабів, можна знайти дешеві квитки. Наприклад, із Будапешта з пересадками в межах 500 доларів в обидва боки, якщо пощастить. Утім, звісно, 650 – 750 доларів є реальнішим варіантом. Це за бронювання за 3 – 4 місяці.

Зауважте, що відмова від багажу, тобто переліт із ручною поклажею, дає відчутний мінус у сотні доларів до бюджету перельоту. На щастя, в Індонезії тропічний клімат – тож достатньо взяти з собою якісь шорти, футболки та мінімум взуття.​ Багато чого, як-от плавки, шльопанці чи парео, легко та дешево можна докупити на місці.​

Житло та щоденний бюджет.

Суперекономний день на Балі, з урахуванням проживання у бюджетному готелі, простої їжі та базових розваг, коштує близько 1000 гривень на день, або умовно 25 доларів. Це дає 400 доларів на два тижні, а якщо добирати байк і трохи турів, то буде 500.

Житло у гестхаузі чи бюджетному готелі можна знайти від 20 доларів за ніч, але середня ціна ближча до 40 доларів. Як зазначає сайт deniz-estate.com, загалом Балі пропонує варіанти на будь-який бюджет – від маленьких затишних кімнат і до шикарних вілл просто на березі океану. Оренда порівняно недорога, а от придбати житло менш як за сотню тисяч доларів навряд чи вдасться.

Зверніть увагу: ще зекономити можна, відмовившись від екскурсій через агентства – скутер і самостійні поїздки можуть бути не менш цікавими. А замість ресторанів обирати варунги – локальні їдальні. І воду краще брати з великих бутлів, а не зі значно дорожчих маленьких пляшок.

