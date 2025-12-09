Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Який напрямок обрати, якщо набридли Балі та Таїланд?

В Азії є місце, яке нагадує Балі та Таїланд, але дешевше, розкішніше та майже без туристів – і це Малайзія, острів Лангкаві. На узбережжі Андаманського моря розташований Four Seasons Resort Langkawi – це курорт, який виглядає як справжній тропічний рай. Приватний пляж на 1,5 кілометра, мангрові ліси та тропічна фауна, мавпи й птахи, які зустрічаються просто всюди.

Атмосфера відпочинку у Малайзії: дивитись відео

Головна родзинка – це величезні пляжні вілли з приватними басейнами, відкритими душами, гігантськими ваннами та прямим виходом до моря. Це розкіш рівня Балі й Мальдівів, але за значно доступнішу ціну.

Пляж Бату-Феррінґгі / фото TripAdvisor

На території курорту можна покататися на човні через мангрові зарості, поспостерігати за дикими тваринами, зайнятися водними лижами, відвідати спа, медитації та звукові практики. Для вечері є ресторани з малайзійською, індійською та міжнародною кухнею, а також можливість мати романтичну вечерю просто на пляжі.

Як пише TripAdvisor, є декілька основних пляжів, яке варто не пропустити, якщо ви пануєте відпочинок на Малайзії:

Пляж Ченанг;

Таньюнґ Ру;

Пляж Заповідника Черепах;

Пляж Бату-Феррінґгі;

Лонг-Біч.

