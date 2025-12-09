Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.
Дивіться також Туристка розказала, у скільки обійшлася дорога з Києва на Занзібар у 2025 році
Який напрямок обрати, якщо набридли Балі та Таїланд?
В Азії є місце, яке нагадує Балі та Таїланд, але дешевше, розкішніше та майже без туристів – і це Малайзія, острів Лангкаві. На узбережжі Андаманського моря розташований Four Seasons Resort Langkawi – це курорт, який виглядає як справжній тропічний рай. Приватний пляж на 1,5 кілометра, мангрові ліси та тропічна фауна, мавпи й птахи, які зустрічаються просто всюди.
Атмосфера відпочинку у Малайзії: дивитись відео
Головна родзинка – це величезні пляжні вілли з приватними басейнами, відкритими душами, гігантськими ваннами та прямим виходом до моря. Це розкіш рівня Балі й Мальдівів, але за значно доступнішу ціну.
Пляж Бату-Феррінґгі / фото TripAdvisor
На території курорту можна покататися на човні через мангрові зарості, поспостерігати за дикими тваринами, зайнятися водними лижами, відвідати спа, медитації та звукові практики. Для вечері є ресторани з малайзійською, індійською та міжнародною кухнею, а також можливість мати романтичну вечерю просто на пляжі.
Дивіться також Ідеальний для сімейного відпочинку: райський острів, де можна сховатися від суворої зими
Як пише TripAdvisor, є декілька основних пляжів, яке варто не пропустити, якщо ви пануєте відпочинок на Малайзії:
- Пляж Ченанг;
- Таньюнґ Ру;
- Пляж Заповідника Черепах;
- Пляж Бату-Феррінґгі;
- Лонг-Біч.
Де ще відпочити біля моря з сім'єю?
Ми вже розповідали про ідеальний напрямок для сімейного відпочинку біля моря. Мова йде про Маврикій, що має всі переваги, які необхідні для ідеального відпочинку: від спокійних та чарівних пляжів до екстремальних активностей, тож кожен знайде щось для себе.
Також дізнайтесь про ще один острів, який буде одним із найкращих варіантів для відпочинку із дітьми – і це Сардинія. Він підходить за рівнем доступності, безпеки, зручністю пляжів, різноманіттям розваг та варіантом проживання для сімей.